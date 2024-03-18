Общество Работа Участники СВО и многодетные родители ХМАО смогут быстро устроиться на работу 19 марта 2024 в 14:14 Размер текста - 17 + Участники СВО и члены их семей смогут устроиться на работу в минимальные сроки Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Участники военной спецоперации из Югры и члены их семей смогут первостепенно устроиться на работу в округе. Также правительство ХМАО разрабатывает блок поправок о приоритетном трудоустройстве многодетных родителей и родителей детей-инвалидов, передает журналист URA.RU с заседания комитета думы округа. «Законодательно закреплено приоритетное трудоустройство участников специальной военной операции (добровольцы, контрактники, мобилизованные граждане) и членов их семей. Также в перечень граждан, особо нуждающихся в социальной защите, входят многодетные родители и родители несовершеннолетних детей с инвалидностью», — рассказал замдиректора департамента труда ХМАО Алексей Мокринский. Уточняется, что такая мера позволит в максимально короткий срок трудоустраивать наиболее нуждающихся в поддержке югорчан. Также прокуратура ХМАО указала на важность разработки инициативы без расхождения с федеральным блоком льгот. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Участники военной спецоперации из Югры и члены их семей смогут первостепенно устроиться на работу в округе. Также правительство ХМАО разрабатывает блок поправок о приоритетном трудоустройстве многодетных родителей и родителей детей-инвалидов, передает журналист URA.RU с заседания комитета думы округа. «Законодательно закреплено приоритетное трудоустройство участников специальной военной операции (добровольцы, контрактники, мобилизованные граждане) и членов их семей. Также в перечень граждан, особо нуждающихся в социальной защите, входят многодетные родители и родители несовершеннолетних детей с инвалидностью», — рассказал замдиректора департамента труда ХМАО Алексей Мокринский. Уточняется, что такая мера позволит в максимально короткий срок трудоустраивать наиболее нуждающихся в поддержке югорчан. Также прокуратура ХМАО указала на важность разработки инициативы без расхождения с федеральным блоком льгот. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям