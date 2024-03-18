Участники СВО и многодетные родители ХМАО смогут быстро устроиться на работу

Участники военной спецоперации из Югры и члены их семей смогут первостепенно устроиться на работу в округе. Также правительство ХМАО разрабатывает блок поправок о приоритетном трудоустройстве многодетных родителей и родителей детей-инвалидов, передает журналист URA.RU с заседания комитета думы округа.
«Законодательно закреплено приоритетное трудоустройство участников специальной военной операции (добровольцы, контрактники, мобилизованные граждане) и членов их семей. Также в перечень граждан, особо нуждающихся в социальной защите, входят многодетные родители и родители несовершеннолетних детей с инвалидностью», — рассказал замдиректора департамента труда ХМАО Алексей Мокринский.
Уточняется, что такая мера позволит в максимально короткий срок трудоустраивать наиболее нуждающихся в поддержке югорчан. Также прокуратура ХМАО указала на важность разработки инициативы без расхождения с федеральным блоком льгот.
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