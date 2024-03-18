18 марта 2024

Участники СВО и многодетные родители ХМАО смогут быстро устроиться на работу

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Участники СВО и члены их семей смогут устроиться на работу в минимальные сроки Фото:

Участники военной спецоперации из Югры и члены их семей смогут первостепенно устроиться на работу в округе. Также правительство ХМАО разрабатывает блок поправок о приоритетном трудоустройстве многодетных родителей и родителей детей-инвалидов, передает журналист URA.RU с заседания комитета думы округа.

«Законодательно закреплено приоритетное трудоустройство участников специальной военной операции (добровольцы, контрактники, мобилизованные граждане) и членов их семей. Также в перечень граждан, особо нуждающихся в социальной защите, входят многодетные родители и родители несовершеннолетних детей с инвалидностью», — рассказал замдиректора департамента труда ХМАО Алексей Мокринский.

Уточняется, что такая мера позволит в максимально короткий срок трудоустраивать наиболее нуждающихся в поддержке югорчан. Также прокуратура ХМАО указала на важность разработки инициативы без расхождения с федеральным блоком льгот.

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Участники военной спецоперации из Югры и члены их семей смогут первостепенно устроиться на работу в округе. Также правительство ХМАО разрабатывает блок поправок о приоритетном трудоустройстве многодетных родителей и родителей детей-инвалидов, передает журналист URA.RU с заседания комитета думы округа. «Законодательно закреплено приоритетное трудоустройство участников специальной военной операции (добровольцы, контрактники, мобилизованные граждане) и членов их семей. Также в перечень граждан, особо нуждающихся в социальной защите, входят многодетные родители и родители несовершеннолетних детей с инвалидностью», — рассказал замдиректора департамента труда ХМАО Алексей Мокринский. Уточняется, что такая мера позволит в максимально короткий срок трудоустраивать наиболее нуждающихся в поддержке югорчан. Также прокуратура ХМАО указала на важность разработки инициативы без расхождения с федеральным блоком льгот.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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