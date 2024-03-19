В Челябинске начнется сезон аренды электросамокатов

Аренда электросамокатов в Челябинске появится до 31 марта
В Челябинске сезон работы электросамокатов начнется к 31 марта. Об этом сообщили в компании Whoosh.
«Электросамокаты Whoosh вернутся на улицы Челябинска в ближайшие две недели», — сообщили в Whoosh telegram-каналу «Челябинск, который смог». Сервис также представил обновленную модель самоката.
В новом сезоне компания анонсирует систему фиксации нарушений ПДД. Теперь вушбайки будут оснащены разработкой, определяющей поездки на самокате двух и более пользователей.
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