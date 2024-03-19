В Челябинске начнется сезон аренды электросамокатов

Whoosh: электосамокаты вернутся в Челябинск в ближайшие две недели
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Электросамокат Whoosh. Челябинск, электросамокат, Whoosh
Аренда электросамокатов в Челябинске появится до 31 марта Фото:

В Челябинске сезон работы электросамокатов начнется к 31 марта. Об этом сообщили в компании Whoosh.

«Электросамокаты Whoosh вернутся на улицы Челябинска в ближайшие две недели», — сообщили в Whoosh telegram-каналу «Челябинск, который смог». Сервис также представил обновленную модель самоката.

В новом сезоне компания анонсирует систему фиксации нарушений ПДД. Теперь вушбайки будут оснащены разработкой, определяющей поездки на самокате двух и более пользователей.

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В Челябинске сезон работы электросамокатов начнется к 31 марта. Об этом сообщили в компании Whoosh. «Электросамокаты Whoosh вернутся на улицы Челябинска в ближайшие две недели», — сообщили в Whoosh telegram-каналу «Челябинск, который смог». Сервис также представил обновленную модель самоката. В новом сезоне компания анонсирует систему фиксации нарушений ПДД. Теперь вушбайки будут оснащены разработкой, определяющей поездки на самокате двух и более пользователей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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