В Челябинске начнется сезон аренды электросамокатов

Whoosh: электосамокаты вернутся в Челябинск в ближайшие две недели

19 марта 2024 в 13:24 Размер текста - 17 +

Аренда электросамокатов в Челябинске появится до 31 марта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске сезон работы электросамокатов начнется к 31 марта. Об этом сообщили в компании Whoosh. «Электросамокаты Whoosh вернутся на улицы Челябинска в ближайшие две недели», — сообщили в Whoosh telegram-каналу «Челябинск, который смог». Сервис также представил обновленную модель самоката. В новом сезоне компания анонсирует систему фиксации нарушений ПДД. Теперь вушбайки будут оснащены разработкой, определяющей поездки на самокате двух и более пользователей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске сезон работы электросамокатов начнется к 31 марта. Об этом сообщили в компании Whoosh. «Электросамокаты Whoosh вернутся на улицы Челябинска в ближайшие две недели», — сообщили в Whoosh telegram-каналу «Челябинск, который смог». Сервис также представил обновленную модель самоката. В новом сезоне компания анонсирует систему фиксации нарушений ПДД. Теперь вушбайки будут оснащены разработкой, определяющей поездки на самокате двух и более пользователей.