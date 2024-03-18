Общество ЖКХ и Городская среда В селе под Курганом из-за лужи инвалид не может добраться до магазина. Фото, видео 19 марта 2024 в 14:38 Размер текста - 17 + От улицы Орлова до Кленового переулка в Большом Чаусово появилась огромная лужа (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU В селе Большое Чаусово Кетовского муниципального округа инвалид на коляске не может проехать по улице Пионерской из-за образовавшейся лужи, которая мешает даже проезду автомобилей. Об этом URA.RU сообщила мать инвалида, предоставив фотографии и видео с данного участка улицы. «Я живу в Большом Чаусово с сыном инвалидом и невозможно мне с коляской пройти по нашей улице даже до магазина», — сообщила местная жительница. Другая жительница села рассказала, что лужа часто разливается на улице Пионерской от перекрестка с улицей Орлова до Кленового переулка. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к главе Кетовского муниципального округа Олегу Язовских. Он сообщил, что администрация округа в ситуации разберется. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области улучшилось состояние дорог на 15%. Таких результатов удалось достигнуть за последние пять лет. Лужа расположена на улице Пионерской в с. Большое Чаусово Фото: читатель URA.RU На видео заметно, что даже машины преодолевают участок улицы с осторожностью Фото: читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В селе Большое Чаусово Кетовского муниципального округа инвалид на коляске не может проехать по улице Пионерской из-за образовавшейся лужи, которая мешает даже проезду автомобилей. Об этом URA.RU сообщила мать инвалида, предоставив фотографии и видео с данного участка улицы. «Я живу в Большом Чаусово с сыном инвалидом и невозможно мне с коляской пройти по нашей улице даже до магазина», — сообщила местная жительница. Другая жительница села рассказала, что лужа часто разливается на улице Пионерской от перекрестка с улицей Орлова до Кленового переулка. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к главе Кетовского муниципального округа Олегу Язовских. Он сообщил, что администрация округа в ситуации разберется. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области улучшилось состояние дорог на 15%. Таких результатов удалось достигнуть за последние пять лет. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям