18 марта 2024

В селе под Курганом из-за лужи инвалид не может добраться до магазина. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Изоляция. Тюмень., отражение, весна, отражение в луже
От улицы Орлова до Кленового переулка в Большом Чаусово появилась огромная лужа (архивное фото) Фото:

В селе Большое Чаусово Кетовского муниципального округа инвалид на коляске не может проехать по улице Пионерской из-за образовавшейся лужи, которая мешает даже проезду автомобилей. Об этом URA.RU сообщила мать инвалида, предоставив фотографии и видео с данного участка улицы.

«Я живу в Большом Чаусово с сыном инвалидом и невозможно мне с коляской пройти по нашей улице даже до магазина», — сообщила местная жительница. Другая жительница села рассказала, что лужа часто разливается на улице Пионерской от перекрестка с улицей Орлова до Кленового переулка.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к главе Кетовского муниципального округа Олегу Язовских. Он сообщил, что администрация округа в ситуации разберется.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области улучшилось состояние дорог на 15%. Таких результатов удалось достигнуть за последние пять лет.

Лужа расположена на улице Пионерской в с. Большое Чаусово
Лужа расположена на улице Пионерской в с. Большое Чаусово
Фото:
На видео заметно, что даже машины преодолевают участок улицы с осторожностью
На видео заметно, что даже машины преодолевают участок улицы с осторожностью
Фото:

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В селе Большое Чаусово Кетовского муниципального округа инвалид на коляске не может проехать по улице Пионерской из-за образовавшейся лужи, которая мешает даже проезду автомобилей. Об этом URA.RU сообщила мать инвалида, предоставив фотографии и видео с данного участка улицы. «Я живу в Большом Чаусово с сыном инвалидом и невозможно мне с коляской пройти по нашей улице даже до магазина», — сообщила местная жительница. Другая жительница села рассказала, что лужа часто разливается на улице Пионерской от перекрестка с улицей Орлова до Кленового переулка. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к главе Кетовского муниципального округа Олегу Язовских. Он сообщил, что администрация округа в ситуации разберется. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области улучшилось состояние дорог на 15%. Таких результатов удалось достигнуть за последние пять лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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