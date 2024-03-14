Курганские власти озвучили, как улучшилось качество дорог за пять лет

За пять лет состояние курганских дорог улучшилось на 15%

15 марта 2024 в 12:25 Размер текста - 17 +

Более 250 километров дорог регионального значения были отремонтированы в 2023 году (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Качество курганских дорог региональной сети улучшилось на 15% за пять лет. Об этом сообщил первый замдиректора департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области Сергей Цуканов на заседании комитета областной думы по экономической политике, где побывал корреспондент URA.RU. «Нормативное состояние региональной дорожной сети повысилось до 46,2%. Оно улучшилось на 15% по сравнению с 2019 годом», — рассказал замдиректора департамента Сергей Цуканов. Также, по словам Цуканова, были выполнены показатели по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». В рамках проекта в 2023 году, как сказал Цуканов, отремонтировано 289 километров дорог, из них 266,3 километра дорог регионального значения, 22,6 километра автомобильных дорог местного значения, шесть мостов. Ранее URA.RU писало, что по нацпроекту Шумихинскому муниципальному округу Курганской области были выделены 320 млн рублей на ремонт дорог. Всего запланировано отремонтировать 17 километров дорог. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Качество курганских дорог региональной сети улучшилось на 15% за пять лет. Об этом сообщил первый замдиректора департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области Сергей Цуканов на заседании комитета областной думы по экономической политике, где побывал корреспондент URA.RU. «Нормативное состояние региональной дорожной сети повысилось до 46,2%. Оно улучшилось на 15% по сравнению с 2019 годом», — рассказал замдиректора департамента Сергей Цуканов. Также, по словам Цуканова, были выполнены показатели по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». В рамках проекта в 2023 году, как сказал Цуканов, отремонтировано 289 километров дорог, из них 266,3 километра дорог регионального значения, 22,6 километра автомобильных дорог местного значения, шесть мостов. Ранее URA.RU писало, что по нацпроекту Шумихинскому муниципальному округу Курганской области были выделены 320 млн рублей на ремонт дорог. Всего запланировано отремонтировать 17 километров дорог.