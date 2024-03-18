Общество ХМАО вошел в десятку регионов России с самым высоким прожиточным минимумом 19 марта 2024 в 16:54 Размер текста - 17 + Югра входит в десятку лидеров по размеру прожиточного минимума в 2024 году Фото: Александр Елизаров © URA.RU ХМАО занял десятое место в списке регионов России с самым высокой величиной прожиточного минимума. Рейтинг субъектов РФ продемонстрировали депутатам на заседании комитета думы ХМАО по соцразвитию, передает корреспондент URA.RU. «Югра по величине прожиточного минимума на душу населения среди всех субъектов Российской Федерации находится на 10-м месте. Размер прожиточного минимума в регионе составляет 20 425 рублей», — указано в рейтинге. ХМАО уступает Чукотке (40332 рубля), Ненецкому автономному округу (28024 рубля), Камчатке (27602 рубля), которые входят в тройку лидеров. Места в ТОП-10 занимают также Магаданская, Мурманская, Сахалинская области, Ямал, Республика Саха и Москва. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО в 2024 году повысят прожиточный минимум. Его величина на душу населения составит 20 435 рублей, для трудоспособного населения — 22 274 рубля, для пенсионеров — 17 629 рублей, а для детей — 20 467 рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! ХМАО занял десятое место в списке регионов России с самым высокой величиной прожиточного минимума. Рейтинг субъектов РФ продемонстрировали депутатам на заседании комитета думы ХМАО по соцразвитию, передает корреспондент URA.RU. «Югра по величине прожиточного минимума на душу населения среди всех субъектов Российской Федерации находится на 10-м месте. Размер прожиточного минимума в регионе составляет 20 425 рублей», — указано в рейтинге. ХМАО уступает Чукотке (40332 рубля), Ненецкому автономному округу (28024 рубля), Камчатке (27602 рубля), которые входят в тройку лидеров. Места в ТОП-10 занимают также Магаданская, Мурманская, Сахалинская области, Ямал, Республика Саха и Москва. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО в 2024 году повысят прожиточный минимум. Его величина на душу населения составит 20 435 рублей, для трудоспособного населения — 22 274 рубля, для пенсионеров — 17 629 рублей, а для детей — 20 467 рублей. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям