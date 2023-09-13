Власти готовят повышение прожиточного минимума в ХМАО

Прожиточный минимум в ХМАО с 1 января 2024 года повысят до 20 435 рублей

Повышение прожиточного минимума обсудят на заседании правительства ХМАО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ХМАО в 2024 году повысят прожиточный минимум. Его величина на душу населения составит 20 435 рублей, для трудоспособного населения — 22 274 рубля, для пенсионеров — 17 629 рублей, а для детей — 20 467 рублей. Проект постановления опубликован на сайте окружного правительства.

«Проект постановления разработан с целью установления величины прожиточного минимума на душу населения. По основным социально-демографическим группам населения в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре на 2024 год: величина на душу населения составит 20 435 рублей, для трудоспособного населения — 22 274 рубля, для пенсионеров — 17 629 рублей, а для детей — 20 467 рублей», — указано в документе.

От величины прожиточного минимума в Югре зависит размер социальных пособий и предоставление мер соцподдержки уязвимым категориям населения. Также эти показатели учитываются при формировании бюджета автономного округа.

В предыдущий раз размеры регионального прожиточного минимума в ХМАО корректировались в конце 2022 года, постановление вступило в силу с 1 января 2023 года. На 2023 год его величина установлена на уровне 19 649 рублей на душу населения. Для пенсионеров это 16 951 рубль, для детей — 19 680 рублей, а для трудоспособных граждан он составляет 21 417 рублей.

Показатели на 2024 обсудят 15 сентября на заседании правительства Югры. Если его одобрят, изменения вступят в силу с 1 января 2024 года.

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