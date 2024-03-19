В Свердловской области выставили на продажу базу отдыха на берегу реки за 53 млн. Фото

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Третий день вынужденных выходных из-за ситуации с COVID-19. Екатеринбург, база отдыха, кемпинг, парк отдыха место встречи, пруд чемоданчик
База отдыха расположена на берегу реки Чусовой, рядом с железнодорожной станцией (архивное фото) Фото:

В поселке Флюс (Свердловская область) на продажу выставлена база отдыха на берегу реки Чусовой. На территории комплекса построена необходимая инфраструктура для отдыха, следует из объявления на сайте «Авито».

«Продается база отдыха в живописном месте на берегу реки Чусовой. Рядом расположена железнодорожная станция „Спортивная“. Общая площадь участка — 50 соток. Цена — 53 миллиона рублей», — говорится в объявлении.

Новому владельцу базы достанутся четыре жилых коттеджа площадью 250 квадратных метров и одно здание под столовую. Также на территории построена одна большая беседка из дерева размером 200 квадратных метров и шесть небольших. По словам автора объявления, все постройки новые и со свежим ремонтом.

В коттеджах проведены отопление и канализация. При этом мебель и прочие предметы обихода будущим владельцам нужно будет докупать. На участке базы отдыха также построены русская баня и собственный пирс, где отдыхающие смогут купаться и загорать в летний сезон.

Ранее URA.RU сообщало, что в деревне Раскуиха (Свердловская область) на продажу за 73 миллиона рублей выставлен коттедж на берегу реки Чусовой. Уникальное родовое поместье продается с гаражом в скале, бассейном и резиденцией для гостей.

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В поселке Флюс (Свердловская область) на продажу выставлена база отдыха на берегу реки Чусовой. На территории комплекса построена необходимая инфраструктура для отдыха, следует из объявления на сайте «Авито». «Продается база отдыха в живописном месте на берегу реки Чусовой. Рядом расположена железнодорожная станция „Спортивная“. Общая площадь участка — 50 соток. Цена — 53 миллиона рублей», — говорится в объявлении. Новому владельцу базы достанутся четыре жилых коттеджа площадью 250 квадратных метров и одно здание под столовую. Также на территории построена одна большая беседка из дерева размером 200 квадратных метров и шесть небольших. По словам автора объявления, все постройки новые и со свежим ремонтом. В коттеджах проведены отопление и канализация. При этом мебель и прочие предметы обихода будущим владельцам нужно будет докупать. На участке базы отдыха также построены русская баня и собственный пирс, где отдыхающие смогут купаться и загорать в летний сезон. Ранее URA.RU сообщало, что в деревне Раскуиха (Свердловская область) на продажу за 73 миллиона рублей выставлен коттедж на берегу реки Чусовой. Уникальное родовое поместье продается с гаражом в скале, бассейном и резиденцией для гостей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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