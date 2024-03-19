В Свердловской области выставили на продажу базу отдыха на берегу реки за 53 млн. Фото

19 марта 2024 в 17:42 Размер текста - 17 +

База отдыха расположена на берегу реки Чусовой, рядом с железнодорожной станцией (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В поселке Флюс (Свердловская область) на продажу выставлена база отдыха на берегу реки Чусовой. На территории комплекса построена необходимая инфраструктура для отдыха, следует из объявления на сайте «Авито». «Продается база отдыха в живописном месте на берегу реки Чусовой. Рядом расположена железнодорожная станция „Спортивная“. Общая площадь участка — 50 соток. Цена — 53 миллиона рублей», — говорится в объявлении. Новому владельцу базы достанутся четыре жилых коттеджа площадью 250 квадратных метров и одно здание под столовую. Также на территории построена одна большая беседка из дерева размером 200 квадратных метров и шесть небольших. По словам автора объявления, все постройки новые и со свежим ремонтом. В коттеджах проведены отопление и канализация. При этом мебель и прочие предметы обихода будущим владельцам нужно будет докупать. На участке базы отдыха также построены русская баня и собственный пирс, где отдыхающие смогут купаться и загорать в летний сезон.



Ранее URA.RU сообщало, что в деревне Раскуиха (Свердловская область) на продажу за 73 миллиона рублей выставлен коттедж на берегу реки Чусовой. Уникальное родовое поместье продается с гаражом в скале, бассейном и резиденцией для гостей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В поселке Флюс (Свердловская область) на продажу выставлена база отдыха на берегу реки Чусовой. На территории комплекса построена необходимая инфраструктура для отдыха, следует из объявления на сайте «Авито». «Продается база отдыха в живописном месте на берегу реки Чусовой. Рядом расположена железнодорожная станция „Спортивная“. Общая площадь участка — 50 соток. Цена — 53 миллиона рублей», — говорится в объявлении. Новому владельцу базы достанутся четыре жилых коттеджа площадью 250 квадратных метров и одно здание под столовую. Также на территории построена одна большая беседка из дерева размером 200 квадратных метров и шесть небольших. По словам автора объявления, все постройки новые и со свежим ремонтом. В коттеджах проведены отопление и канализация. При этом мебель и прочие предметы обихода будущим владельцам нужно будет докупать. На участке базы отдыха также построены русская баня и собственный пирс, где отдыхающие смогут купаться и загорать в летний сезон. Ранее URA.RU сообщало, что в деревне Раскуиха (Свердловская область) на продажу за 73 миллиона рублей выставлен коттедж на берегу реки Чусовой. Уникальное родовое поместье продается с гаражом в скале, бассейном и резиденцией для гостей.