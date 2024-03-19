Теплая колясочная появится возле детской поликлиники
В Салехарде заметили грузовик, перевозящий теплую колясочную для детской поликлиники. Об этом URA.RU сообщили очевидцы.
«Повезли устанавливать колясочную», — сообщили агентству читатели. Установят конструкцию возле здания Салехардской детской поликлиники.
Отапливаемая колясочная представляет собой закрытый теплый павильон. Его устанавливают по поручению губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу администрации Салехарда за подробностями, там подтвердили начало работ по установке.
Теплая колясочная в Салехарде
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