В Салехарде начали установку теплой колясочной возле детской поликлиники. Фото

19 марта 2024 в 16:18 Размер текста - 17 +

Теплая колясочная появится возле детской поликлиники Фото: Илья Московец © URA.RU В Салехарде заметили грузовик, перевозящий теплую колясочную для детской поликлиники. Об этом URA.RU сообщили очевидцы. «Повезли устанавливать колясочную», — сообщили агентству читатели. Установят конструкцию возле здания Салехардской детской поликлиники. Отапливаемая колясочная представляет собой закрытый теплый павильон. Его устанавливают по поручению губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу администрации Салехарда за подробностями, там подтвердили начало работ по установке. Теплая колясочная в Салехарде Фото: telegram-канал «ЯМАЛ 89», https://t.me/YAMAL89_RUS/11589 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Салехарде заметили грузовик, перевозящий теплую колясочную для детской поликлиники. Об этом URA.RU сообщили очевидцы. «Повезли устанавливать колясочную», — сообщили агентству читатели. Установят конструкцию возле здания Салехардской детской поликлиники. Отапливаемая колясочная представляет собой закрытый теплый павильон. Его устанавливают по поручению губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу администрации Салехарда за подробностями, там подтвердили начало работ по установке.