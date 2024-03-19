В Салехарде начали установку теплой колясочной возле детской поликлиники. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, зима, детские коляски
Теплая колясочная появится возле детской поликлиники Фото:

В Салехарде заметили грузовик, перевозящий теплую колясочную для детской поликлиники. Об этом URA.RU сообщили очевидцы.

«Повезли устанавливать колясочную», — сообщили агентству читатели. Установят конструкцию возле здания Салехардской детской поликлиники.

Отапливаемая колясочная представляет собой закрытый теплый павильон. Его устанавливают по поручению губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу администрации Салехарда за подробностями, там подтвердили начало работ по установке.

Теплая колясочная в Салехарде
Теплая колясочная в Салехарде
Фото:

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В Салехарде заметили грузовик, перевозящий теплую колясочную для детской поликлиники. Об этом URA.RU сообщили очевидцы. «Повезли устанавливать колясочную», — сообщили агентству читатели. Установят конструкцию возле здания Салехардской детской поликлиники. Отапливаемая колясочная представляет собой закрытый теплый павильон. Его устанавливают по поручению губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу администрации Салехарда за подробностями, там подтвердили начало работ по установке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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