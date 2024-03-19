Власти помогут регионам стать экономически самодостаточными

Власти разработают план, согласно которому регионы обретут экономическую самодостаточность, что поможет привлечь инвесторов, создать новые рабочие места и решить первоочередные потребности граждан. Об этом рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии правительства 19 марта.
«Надо направить усилия на решение ряда первоочередных задач. Прежде всего — на сокращение различий по уровню экономики и социальной сферы среди российских субъектов. Чтобы жители даже удаленных территорий имели доступ к качественной медицине, к образованию, к теплу, к чистой воде», — рассказал в эфире «Россия-24» Михаил Мишустин. Таким образом он подчеркнул важность разработки концепции стратегии пространственного развития, над которой сейчас работает правительство.
Премьер уверен, это поможет привлечь инвестиции и создать новые рабочие места в регионах. В результате продолжится строительство современного жилья, детских садов, поликлиник и больниц, модернизация инженерных сетей.
«Задачи и инструменты реализации обновленного документа должны учитывать текущие геополитические вызовы, региональные муниципальные приоритеты и быть увязаны с национальными проектами, о которых в послании подробно говорил президент, а также национальными целями, конечно, и другими программами, которые будут актуализированы в ближайшее время», — поставил задачу Мишустин.
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