Власти помогут регионам стать экономически самодостаточными

Регионы России станут экономически самодостаточными при помощи правительства
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Михаил Мишустин посетил Координационный центр на ВДНХ. Москва, мишустин михаил
Мишустин приступил к исполнению поручения президента — сделать регионы самодостаточными Фото:

Власти разработают план, согласно которому регионы обретут экономическую самодостаточность, что поможет привлечь инвесторов, создать новые рабочие места и решить первоочередные потребности граждан. Об этом рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии правительства 19 марта.

«Надо направить усилия на решение ряда первоочередных задач. Прежде всего — на сокращение различий по уровню экономики и социальной сферы среди российских субъектов. Чтобы жители даже удаленных территорий имели доступ к качественной медицине, к образованию, к теплу, к чистой воде», — рассказал в эфире «Россия-24» Михаил Мишустин. Таким образом он подчеркнул важность разработки концепции стратегии пространственного развития, над которой сейчас работает правительство.

Премьер уверен, это поможет привлечь инвестиции и создать новые рабочие места в регионах. В результате продолжится строительство современного жилья, детских садов, поликлиник и больниц, модернизация инженерных сетей.

«Задачи и инструменты реализации обновленного документа должны учитывать текущие геополитические вызовы, региональные муниципальные приоритеты и быть увязаны с национальными проектами, о которых в послании подробно говорил президент, а также национальными целями, конечно, и другими программами, которые будут актуализированы в ближайшее время», — поставил задачу Мишустин.

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Власти разработают план, согласно которому регионы обретут экономическую самодостаточность, что поможет привлечь инвесторов, создать новые рабочие места и решить первоочередные потребности граждан. Об этом рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии правительства 19 марта. «Надо направить усилия на решение ряда первоочередных задач. Прежде всего — на сокращение различий по уровню экономики и социальной сферы среди российских субъектов. Чтобы жители даже удаленных территорий имели доступ к качественной медицине, к образованию, к теплу, к чистой воде», — рассказал в эфире «Россия-24» Михаил Мишустин. Таким образом он подчеркнул важность разработки концепции стратегии пространственного развития, над которой сейчас работает правительство. Премьер уверен, это поможет привлечь инвестиции и создать новые рабочие места в регионах. В результате продолжится строительство современного жилья, детских садов, поликлиник и больниц, модернизация инженерных сетей. «Задачи и инструменты реализации обновленного документа должны учитывать текущие геополитические вызовы, региональные муниципальные приоритеты и быть увязаны с национальными проектами, о которых в послании подробно говорил президент, а также национальными целями, конечно, и другими программами, которые будут актуализированы в ближайшее время», — поставил задачу Мишустин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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