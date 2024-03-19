Стая бездомных собак напала на 9-летнего мальчика в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле возле проспекта Мира стая бродячих собак напала на девятилетнего мальчика. Следователи СКР уже организовали проверку, рассказали в пресс-службе ведомства.
«В ходе проверки сотрудниками СК выполняется комплекс мероприятий по выяснению всех обстоятельств инцидента. Принимаются меры к установлению и опросу возможных очевидцев происшествия. Выясняется степень тяжести вреда, причиненного здоровью ребенка», — сказано в сообщении.
Кроме того, следователи проверят нижнетагильскую организацию по отлову бездомных собак и дадут объективную правовую оценку. После чего будет принято процессуальное решение.
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