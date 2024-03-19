Стая бездомных собак напала на 9-летнего мальчика в Нижнем Тагиле

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дворняги. Собаки. Бродячие животные. Челябинск, собаки, бездомные животные, дворняги, бродячие животные
СК проверит местную организацию по отлову бродячих собак Фото:

В Нижнем Тагиле возле проспекта Мира стая бродячих собак напала на девятилетнего мальчика. Следователи СКР уже организовали проверку, рассказали в пресс-службе ведомства.

«В ходе проверки сотрудниками СК выполняется комплекс мероприятий по выяснению всех обстоятельств инцидента. Принимаются меры к установлению и опросу возможных очевидцев происшествия. Выясняется степень тяжести вреда, причиненного здоровью ребенка», — сказано в сообщении.

Кроме того, следователи проверят нижнетагильскую организацию по отлову бездомных собак и дадут объективную правовую оценку. После чего будет принято процессуальное решение.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Нижнем Тагиле возле проспекта Мира стая бродячих собак напала на девятилетнего мальчика. Следователи СКР уже организовали проверку, рассказали в пресс-службе ведомства. «В ходе проверки сотрудниками СК выполняется комплекс мероприятий по выяснению всех обстоятельств инцидента. Принимаются меры к установлению и опросу возможных очевидцев происшествия. Выясняется степень тяжести вреда, причиненного здоровью ребенка», — сказано в сообщении. Кроме того, следователи проверят нижнетагильскую организацию по отлову бездомных собак и дадут объективную правовую оценку. После чего будет принято процессуальное решение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...