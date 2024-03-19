Путин попросил Кадырова об услуге

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Рамзан Кадыров. stock, кадыров рамзан,  stock
Рамзын Кадыров (на фото) поздравил избранного президента России Владимира Путина Фото:

Президент России Владимир Путин попросил главу Чечни Рамзана Кадырова передать поздравления мусульманам в связи с наступившим месяцем Рамадан. Об этом сообщил Кадыров в своем telegram-канале.

«Владимир Владимирович передал свои поздравления мусульманам в связи с наступившим месяцем Рамадан, а также слова искренней благодарности чеченскому народу. Наш президент отметил, что видит результат, который показала Чеченская Республика на выборах, гордится им и очень благодарен каждому, кто поддержал его своим голосом», — говорится в сообщении главы чеченской республики. Кадыров также присоединился к словам благодарности президента.

Сегдня состоялся телефонгный разговор Рамзана Кадырова и Владимира Путина. Глава Чечни поздравил избранного президента России и заверил его заверил его в поддержке его великого курса во благо будущего страны.

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Президент России Владимир Путин попросил главу Чечни Рамзана Кадырова передать поздравления мусульманам в связи с наступившим месяцем Рамадан. Об этом сообщил Кадыров в своем telegram-канале. «Владимир Владимирович передал свои поздравления мусульманам в связи с наступившим месяцем Рамадан, а также слова искренней благодарности чеченскому народу. Наш президент отметил, что видит результат, который показала Чеченская Республика на выборах, гордится им и очень благодарен каждому, кто поддержал его своим голосом», — говорится в сообщении главы чеченской республики. Кадыров также присоединился к словам благодарности президента. Сегдня состоялся телефонгный разговор Рамзана Кадырова и Владимира Путина. Глава Чечни поздравил избранного президента России и заверил его заверил его в поддержке его великого курса во благо будущего страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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