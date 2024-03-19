Путин попросил Кадырова об услуге

19 марта 2024 в 17:15 Размер текста - 17 +

Рамзын Кадыров (на фото) поздравил избранного президента России Владимира Путина Фото: Официальный сайт Правительства Чеченской Республики Президент России Владимир Путин попросил главу Чечни Рамзана Кадырова передать поздравления мусульманам в связи с наступившим месяцем Рамадан. Об этом сообщил Кадыров в своем telegram-канале. «Владимир Владимирович передал свои поздравления мусульманам в связи с наступившим месяцем Рамадан, а также слова искренней благодарности чеченскому народу. Наш президент отметил, что видит результат, который показала Чеченская Республика на выборах, гордится им и очень благодарен каждому, кто поддержал его своим голосом», — говорится в сообщении главы чеченской республики. Кадыров также присоединился к словам благодарности президента. Сегдня состоялся телефонгный разговор Рамзана Кадырова и Владимира Путина. Глава Чечни поздравил избранного президента России и заверил его заверил его в поддержке его великого курса во благо будущего страны. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин попросил главу Чечни Рамзана Кадырова передать поздравления мусульманам в связи с наступившим месяцем Рамадан. Об этом сообщил Кадыров в своем telegram-канале. «Владимир Владимирович передал свои поздравления мусульманам в связи с наступившим месяцем Рамадан, а также слова искренней благодарности чеченскому народу. Наш президент отметил, что видит результат, который показала Чеченская Республика на выборах, гордится им и очень благодарен каждому, кто поддержал его своим голосом», — говорится в сообщении главы чеченской республики. Кадыров также присоединился к словам благодарности президента. Сегдня состоялся телефонгный разговор Рамзана Кадырова и Владимира Путина. Глава Чечни поздравил избранного президента России и заверил его заверил его в поддержке его великого курса во благо будущего страны.