Путин изменил указ о сделках с долями иностранцев в российских компаниях

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Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании высшего Госсовета союзного государства России и Белоруссии. Москва, путин владимир, топ
По указу Путина, иностранцы не могут передать свои доли в управление компаний ПИФ Фото:

Президент России Владимир Путин внес изменения в указ, позволяющий проводить сделки с долями иностранных лиц в компаниях РФ. Так, были расширены положения, на которые не распространяются ограничения из Указа №520 «О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах». Соответствующий указ опубликован на сайте официальных правовых актов.

«Внести [изменения] в Указ Президента Российской Федерации… №520 „О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций“», — говорится в документе. Так, были расширены положения, на которые не распространяются действия ограничений по сделке с долями некоторых компаний РФ, принадлежащим недружественным лицам.

В частности, под запрет не попадают сделки управляющих компаний паевых инвестиционных фондов (ПИФ) с инвестиционными активами или паями в этих фондах. Однако есть условие — в состав активов должны входить акции, которые составляют не менее 1% уставного капитала юридического лица и на которые требуется разрешение Путина. При этом иностранцы не могут передать свои доли в доверительное управление подобных фондов.

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Президент России Владимир Путин внес изменения в указ, позволяющий проводить сделки с долями иностранных лиц в компаниях РФ. Так, были расширены положения, на которые не распространяются ограничения из Указа №520 «О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах». Соответствующий указ опубликован на сайте официальных правовых актов. «Внести [изменения] в Указ Президента Российской Федерации… №520 „О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций“», — говорится в документе. Так, были расширены положения, на которые не распространяются действия ограничений по сделке с долями некоторых компаний РФ, принадлежащим недружественным лицам. В частности, под запрет не попадают сделки управляющих компаний паевых инвестиционных фондов (ПИФ) с инвестиционными активами или паями в этих фондах. Однако есть условие — в состав активов должны входить акции, которые составляют не менее 1% уставного капитала юридического лица и на которые требуется разрешение Путина. При этом иностранцы не могут передать свои доли в доверительное управление подобных фондов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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