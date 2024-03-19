Путин изменил указ о сделках с долями иностранцев в российских компаниях

19 марта 2024 в 20:38 Размер текста - 17 +

По указу Путина, иностранцы не могут передать свои доли в управление компаний ПИФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин внес изменения в указ, позволяющий проводить сделки с долями иностранных лиц в компаниях РФ. Так, были расширены положения, на которые не распространяются ограничения из Указа №520 «О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах». Соответствующий указ опубликован на сайте официальных правовых актов. «Внести [изменения] в Указ Президента Российской Федерации… №520 „О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций“», — говорится в документе . Так, были расширены положения, на которые не распространяются действия ограничений по сделке с долями некоторых компаний РФ, принадлежащим недружественным лицам. В частности, под запрет не попадают сделки управляющих компаний паевых инвестиционных фондов (ПИФ) с инвестиционными активами или паями в этих фондах. Однако есть условие — в состав активов должны входить акции, которые составляют не менее 1% уставного капитала юридического лица и на которые требуется разрешение Путина. При этом иностранцы не могут передать свои доли в доверительное управление подобных фондов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин внес изменения в указ, позволяющий проводить сделки с долями иностранных лиц в компаниях РФ. Так, были расширены положения, на которые не распространяются ограничения из Указа №520 «О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах». Соответствующий указ опубликован на сайте официальных правовых актов. «Внести [изменения] в Указ Президента Российской Федерации… №520 „О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций“», — говорится в документе. Так, были расширены положения, на которые не распространяются действия ограничений по сделке с долями некоторых компаний РФ, принадлежащим недружественным лицам. В частности, под запрет не попадают сделки управляющих компаний паевых инвестиционных фондов (ПИФ) с инвестиционными активами или паями в этих фондах. Однако есть условие — в состав активов должны входить акции, которые составляют не менее 1% уставного капитала юридического лица и на которые требуется разрешение Путина. При этом иностранцы не могут передать свои доли в доверительное управление подобных фондов.