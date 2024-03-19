Kyiv Post: лучшие танки НАТО не оправдали ожиданий на Украине

20 марта 2024 в 00:14 Размер текста - 17 +

В конфликте на Украине по мнению американского офицера полезнее танков были бы дроны Фото: miliman/pickupimage.com новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Танки, которые натовские военные считают лучшими в своем составе, не оправдали ожиданий на поле боя на Украине. Об этом заявил американский офицер Майк Ридмюллер. «Одна из причин, по которой лучшие танки НАТО не оправдали ожиданий <…> заключается в том, что дешевых дронов так много над полем боя, что всякий раз, когда танк ломается вблизи передовой, стаи дронов <…> атакуют», — приводит слова американского офицера украинское издание Kyiv Post. По его мнению, вместо танков полезней в этом конфликте были бы дроны, БМП и машины пехоты. Как сообщает RT, украинские хакеры из группы Beregini обнародовали данные ВСУ о потерях американских танков Abrams в зоне СВО. Позже в Минобороны России подтвердили уничтожение нескольких танков Abrams в конфликте на Украине. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Танки, которые натовские военные считают лучшими в своем составе, не оправдали ожиданий на поле боя на Украине. Об этом заявил американский офицер Майк Ридмюллер. «Одна из причин, по которой лучшие танки НАТО не оправдали ожиданий <…> заключается в том, что дешевых дронов так много над полем боя, что всякий раз, когда танк ломается вблизи передовой, стаи дронов <…> атакуют», — приводит слова американского офицера украинское издание Kyiv Post. По его мнению, вместо танков полезней в этом конфликте были бы дроны, БМП и машины пехоты. Как сообщает RT, украинские хакеры из группы Beregini обнародовали данные ВСУ о потерях американских танков Abrams в зоне СВО. Позже в Минобороны России подтвердили уничтожение нескольких танков Abrams в конфликте на Украине.