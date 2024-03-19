Kyiv Post: лучшие танки НАТО не оправдали ожиданий на Украине

Танки, которые натовские военные считают лучшими в своем составе, не оправдали ожиданий на поле боя на Украине. Об этом заявил американский офицер Майк Ридмюллер.
«Одна из причин, по которой лучшие танки НАТО не оправдали ожиданий <…> заключается в том, что дешевых дронов так много над полем боя, что всякий раз, когда танк ломается вблизи передовой, стаи дронов <…> атакуют», — приводит слова американского офицера украинское издание Kyiv Post. По его мнению, вместо танков полезней в этом конфликте были бы дроны, БМП и машины пехоты.
Как сообщает RT, украинские хакеры из группы Beregini обнародовали данные ВСУ о потерях американских танков Abrams в зоне СВО. Позже в Минобороны России подтвердили уничтожение нескольких танков Abrams в конфликте на Украине.
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