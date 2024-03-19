19 марта 2024

Kyiv Post: лучшие танки НАТО не оправдали ожиданий на Украине

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В конфликте на Украине по мнению американского офицера полезнее танков были бы дроны Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Танки, которые натовские военные считают лучшими в своем составе, не оправдали ожиданий на поле боя на Украине. Об этом заявил американский офицер Майк Ридмюллер.

«Одна из причин, по которой лучшие танки НАТО не оправдали ожиданий <…> заключается в том, что дешевых дронов так много над полем боя, что всякий раз, когда танк ломается вблизи передовой, стаи дронов <…> атакуют», — приводит слова американского офицера украинское издание Kyiv Post. По его мнению, вместо танков полезней в этом конфликте были бы дроны, БМП и машины пехоты.

Как сообщает RT, украинские хакеры из группы Beregini обнародовали данные ВСУ о потерях американских танков Abrams в зоне СВО. Позже в Минобороны России подтвердили уничтожение нескольких танков Abrams в конфликте на Украине.

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Танки, которые натовские военные считают лучшими в своем составе, не оправдали ожиданий на поле боя на Украине. Об этом заявил американский офицер Майк Ридмюллер. «Одна из причин, по которой лучшие танки НАТО не оправдали ожиданий <…> заключается в том, что дешевых дронов так много над полем боя, что всякий раз, когда танк ломается вблизи передовой, стаи дронов <…> атакуют», — приводит слова американского офицера украинское издание Kyiv Post. По его мнению, вместо танков полезней в этом конфликте были бы дроны, БМП и машины пехоты. Как сообщает RT, украинские хакеры из группы Beregini обнародовали данные ВСУ о потерях американских танков Abrams в зоне СВО. Позже в Минобороны России подтвердили уничтожение нескольких танков Abrams в конфликте на Украине.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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