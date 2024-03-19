19 марта 2024

Минобороны РФ: ПВО сбило десять реактивных снарядов над Белгородской областью

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Над Белгородской областью ПВО уничтожила десять снарядов Vampire Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

ПВО сбило десять реактивных снарядов РСЗО Vampire и одну ракету комплекса «Точка-У» ВСУ над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Дежурными средствами ПВО уничтожено десять реактивных снарядов и одна ракета комплекса „Точка-У“ над территорией Белгородской области», — сообщает ведомство в своем telegram-канале.

Ранее стало известно, что в приграничном с Белгородской областью районе разведка группировки войск «Запад» ликвидировала диверсионно-разведывательные группы Украины. Противника и его технику удалось полностью уничтожить.

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ПВО сбило десять реактивных снарядов РСЗО Vampire и одну ракету комплекса «Точка-У» ВСУ над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны России. «Дежурными средствами ПВО уничтожено десять реактивных снарядов и одна ракета комплекса „Точка-У“ над территорией Белгородской области», — сообщает ведомство в своем telegram-канале. Ранее стало известно, что в приграничном с Белгородской областью районе разведка группировки войск «Запад» ликвидировала диверсионно-разведывательные группы Украины. Противника и его технику удалось полностью уничтожить.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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