Минобороны РФ: ПВО сбило десять реактивных снарядов над Белгородской областью

Над Белгородской областью ПВО уничтожила десять снарядов Vampire
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
ПВО сбило десять реактивных снарядов РСЗО Vampire и одну ракету комплекса «Точка-У» ВСУ над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Дежурными средствами ПВО уничтожено десять реактивных снарядов и одна ракета комплекса „Точка-У“ над территорией Белгородской области», —
Ранее стало известно, что в приграничном с Белгородской областью районе разведка группировки войск «Запад» ликвидировала диверсионно-разведывательные группы Украины. Противника и его технику удалось полностью уничтожить.
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