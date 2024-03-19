Минобороны РФ: ПВО сбило десять реактивных снарядов над Белгородской областью

20 марта 2024 в 00:42 Размер текста - 17 +

Над Белгородской областью ПВО уничтожила десять снарядов Vampire Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ПВО сбило десять реактивных снарядов РСЗО Vampire и одну ракету комплекса «Точка-У» ВСУ над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны России. «Дежурными средствами ПВО уничтожено десять реактивных снарядов и одна ракета комплекса „Точка-У“ над территорией Белгородской области», — сообщает ведомство в своем telegram-канале. Ранее стало известно, что в приграничном с Белгородской областью районе разведка группировки войск «Запад» ликвидировала диверсионно-разведывательные группы Украины. Противника и его технику удалось полностью уничтожить. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ПВО сбило десять реактивных снарядов РСЗО Vampire и одну ракету комплекса «Точка-У» ВСУ над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны России. «Дежурными средствами ПВО уничтожено десять реактивных снарядов и одна ракета комплекса „Точка-У“ над территорией Белгородской области», — сообщает ведомство в своем telegram-канале. Ранее стало известно, что в приграничном с Белгородской областью районе разведка группировки войск «Запад» ликвидировала диверсионно-разведывательные группы Украины. Противника и его технику удалось полностью уничтожить.