Банкам РФ хотят запретить открывать счета подросткам без согласия родителей

20 марта 2024 в 06:27 Размер текста - 17 +

Банки будут обязаны предоставлять родителям справки по счетам и вкладам их детей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Правительство России одобрило законопроект, который запрещает банкам открывать счета для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет без согласия их законных представителей. Инициатива также получила поддержку Центрального банка России. «Банкам запретят заключать договор на открытие счета детям в возрасте от 14 до 18 лет без согласия законных представителей — родителей, усыновителей и т. п. Такой законопроект одобрило правительство. Инициативу поддержал и ЦБ», — передает газета «Известия». Отмечается, что кредитные организации будут обязаны предоставлять родителям справки по счетам и вкладам их детей. Законопроект, разработанный депутатами Сергеем Неверовым и Натальей Костенко, направлен на защиту молодежи от вовлечения в мошеннические схемы и предотвращение ответственности родителей за необдуманные действия несовершеннолетних. Предложение уже получило одобрение со стороны Минпросвещения и Минфина. Ожидается, что законопроект будет внесен в Госдуму 20 марта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Правительство России одобрило законопроект, который запрещает банкам открывать счета для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет без согласия их законных представителей. Инициатива также получила поддержку Центрального банка России. «Банкам запретят заключать договор на открытие счета детям в возрасте от 14 до 18 лет без согласия законных представителей — родителей, усыновителей и т. п. Такой законопроект одобрило правительство. Инициативу поддержал и ЦБ», — передает газета «Известия». Отмечается, что кредитные организации будут обязаны предоставлять родителям справки по счетам и вкладам их детей. Законопроект, разработанный депутатами Сергеем Неверовым и Натальей Костенко, направлен на защиту молодежи от вовлечения в мошеннические схемы и предотвращение ответственности родителей за необдуманные действия несовершеннолетних. Предложение уже получило одобрение со стороны Минпросвещения и Минфина. Ожидается, что законопроект будет внесен в Госдуму 20 марта.