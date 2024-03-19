19 марта 2024

Банкам РФ хотят запретить открывать счета подросткам без согласия родителей

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Банки будут обязаны предоставлять родителям справки по счетам и вкладам их детей Фото:

Правительство России одобрило законопроект, который запрещает банкам открывать счета для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет без согласия их законных представителей. Инициатива также получила поддержку Центрального банка России.

«Банкам запретят заключать договор на открытие счета детям в возрасте от 14 до 18 лет без согласия законных представителей — родителей, усыновителей и т. п. Такой законопроект одобрило правительство. Инициативу поддержал и ЦБ», — передает газета «Известия». Отмечается, что кредитные организации будут обязаны предоставлять родителям справки по счетам и вкладам их детей.

Законопроект, разработанный депутатами Сергеем Неверовым и Натальей Костенко, направлен на защиту молодежи от вовлечения в мошеннические схемы и предотвращение ответственности родителей за необдуманные действия несовершеннолетних. Предложение уже получило одобрение со стороны Минпросвещения и Минфина. Ожидается, что законопроект будет внесен в Госдуму 20 марта.

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Правительство России одобрило законопроект, который запрещает банкам открывать счета для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет без согласия их законных представителей. Инициатива также получила поддержку Центрального банка России. «Банкам запретят заключать договор на открытие счета детям в возрасте от 14 до 18 лет без согласия законных представителей — родителей, усыновителей и т. п. Такой законопроект одобрило правительство. Инициативу поддержал и ЦБ», — передает газета «Известия». Отмечается, что кредитные организации будут обязаны предоставлять родителям справки по счетам и вкладам их детей. Законопроект, разработанный депутатами Сергеем Неверовым и Натальей Костенко, направлен на защиту молодежи от вовлечения в мошеннические схемы и предотвращение ответственности родителей за необдуманные действия несовершеннолетних. Предложение уже получило одобрение со стороны Минпросвещения и Минфина. Ожидается, что законопроект будет внесен в Госдуму 20 марта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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