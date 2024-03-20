Школьников Белгородской области досрочно отпустили на каникулы

20 марта 2024 в 09:09 Размер текста - 17 +

Белгородские школьники уйдут на досрочные каникулы, заявил Вячеслав Гладков Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Принято решение о начале досрочных каникул до конца недели в школах приграничных муниципалитетов Белгородской области, Белгороде и Яковлевском городском округе. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков. «До конца этой недели — среда, четверг, пятница — начнем досрочно каникулы в учреждениях общего образования, то есть в школах приграничных муниципалитетов плюс Белгород и Яковлевский городской округ», — сообщил Гладков на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Он добавил, что колледжи и вузы переходят на дистанционное обучение, а кружки и секции в учреждениях культуры, спорта и дополнительного образования временно приостанавливают свою работу. На остальной территории области учебная неделя будет проходить по плану до конца недели, а с понедельника начнутся плановые каникулы в школах на всей территории. Также было решено, что поверка счетчиков в Белгородском районе будет отложена до 1 мая. Жители приграничных районов, которые подвергаются обстрелам, не должны беспокоиться о возможных штрафах за нарушения, заключил Гладков. Кроме того, дети из Белгорода будут отправлены в загородные школьные лагеря других регионов. По словам Гладкова, поступило 1300 заявок на отправку детей, и группы уже формируются для отправки. Губернатор обратился к своим коллегам из Воронежской, Калужской, Тамбовской и Ярославской областей, которые готовы оказать помощь. Белгородская область в последнее время сталкивается с регулярными обстрелами со стороны ВСУ Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Принято решение о начале досрочных каникул до конца недели в школах приграничных муниципалитетов Белгородской области, Белгороде и Яковлевском городском округе. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков. «До конца этой недели — среда, четверг, пятница — начнем досрочно каникулы в учреждениях общего образования, то есть в школах приграничных муниципалитетов плюс Белгород и Яковлевский городской округ», — сообщил Гладков на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Он добавил, что колледжи и вузы переходят на дистанционное обучение, а кружки и секции в учреждениях культуры, спорта и дополнительного образования временно приостанавливают свою работу. На остальной территории области учебная неделя будет проходить по плану до конца недели, а с понедельника начнутся плановые каникулы в школах на всей территории. Также было решено, что поверка счетчиков в Белгородском районе будет отложена до 1 мая. Жители приграничных районов, которые подвергаются обстрелам, не должны беспокоиться о возможных штрафах за нарушения, заключил Гладков. Кроме того, дети из Белгорода будут отправлены в загородные школьные лагеря других регионов. По словам Гладкова, поступило 1300 заявок на отправку детей, и группы уже формируются для отправки. Губернатор обратился к своим коллегам из Воронежской, Калужской, Тамбовской и Ярославской областей, которые готовы оказать помощь. Белгородская область в последнее время сталкивается с регулярными обстрелами со стороны ВСУ