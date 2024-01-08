Гладков распорядился отправить белгородских детей в лагеря других регионов

08 января 2024 в 10:58 Размер текста - 17 +

Белгородские дети отправятся в школьные лагеря других регионов, заявил Вячеслав Гладков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Дети из Белгорода будут отправлены в загородные школьные лагеря других регионов. Об этом рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «За последние сутки к нам поступило 1300 заявок на то, чтобы отправить детей из Белгорода в загородные школьные лагеря других регионов. Формируем группы и будем их уже отправлять», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что обратился по этому поводу к губернаторам Воронежской, Калужской, Тамбовской и Ярославской областей, которые выразили готовность оказать помощь. Также была направлена группа специалистов для оценки мест размещения детей. На данный момент около 300 жителей Белгорода временно проживают в пунктах временного размещения в Старом Осколе, Губкине и Корочанском районе. Помимо этого, ведется работа по восстановлению поврежденных улиц Белгорода после обстрелов ВСУ, заключил Гладков. Ночью 5 января в небе над Белгородской областью было уничтожено 10 украинских ракет. Атака привела к серьезным повреждениям окон и балконов в квартирах. Вячеслав Гладков рассказал о просьбах жителей Белгорода перебраться в безопасное место из-за непрекращающихся обстрелов. Губернатор отметил, что уже несколько семей были перевезены, и он готов помочь всем, кому нужна эвакуация, передает А42. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Дети из Белгорода будут отправлены в загородные школьные лагеря других регионов. Об этом рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «За последние сутки к нам поступило 1300 заявок на то, чтобы отправить детей из Белгорода в загородные школьные лагеря других регионов. Формируем группы и будем их уже отправлять», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что обратился по этому поводу к губернаторам Воронежской, Калужской, Тамбовской и Ярославской областей, которые выразили готовность оказать помощь. Также была направлена группа специалистов для оценки мест размещения детей. На данный момент около 300 жителей Белгорода временно проживают в пунктах временного размещения в Старом Осколе, Губкине и Корочанском районе. Помимо этого, ведется работа по восстановлению поврежденных улиц Белгорода после обстрелов ВСУ, заключил Гладков. Ночью 5 января в небе над Белгородской областью было уничтожено 10 украинских ракет. Атака привела к серьезным повреждениям окон и балконов в квартирах. Вячеслав Гладков рассказал о просьбах жителей Белгорода перебраться в безопасное место из-за непрекращающихся обстрелов. Губернатор отметил, что уже несколько семей были перевезены, и он готов помочь всем, кому нужна эвакуация, передает А42.