Гладков распорядился отправить белгородских детей в лагеря других регионов

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Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, гладков вячеслав
Белгородские дети отправятся в школьные лагеря других регионов, заявил Вячеслав Гладков Фото:
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Дети из Белгорода будут отправлены в загородные школьные лагеря других регионов. Об этом рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«За последние сутки к нам поступило 1300 заявок на то, чтобы отправить детей из Белгорода в загородные школьные лагеря других регионов. Формируем группы и будем их уже отправлять», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что обратился по этому поводу к губернаторам Воронежской, Калужской, Тамбовской и Ярославской областей, которые выразили готовность оказать помощь.

Также была направлена группа специалистов для оценки мест размещения детей. На данный момент около 300 жителей Белгорода временно проживают в пунктах временного размещения в Старом Осколе, Губкине и Корочанском районе. Помимо этого, ведется работа по восстановлению поврежденных улиц Белгорода после обстрелов ВСУ, заключил Гладков.

Ночью 5 января в небе над Белгородской областью было уничтожено 10 украинских ракет. Атака привела к серьезным повреждениям окон и балконов в квартирах. Вячеслав Гладков рассказал о просьбах жителей Белгорода перебраться в безопасное место из-за непрекращающихся обстрелов. Губернатор отметил, что уже несколько семей были перевезены, и он готов помочь всем, кому нужна эвакуация, передает А42.

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Дети из Белгорода будут отправлены в загородные школьные лагеря других регионов. Об этом рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «За последние сутки к нам поступило 1300 заявок на то, чтобы отправить детей из Белгорода в загородные школьные лагеря других регионов. Формируем группы и будем их уже отправлять», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что обратился по этому поводу к губернаторам Воронежской, Калужской, Тамбовской и Ярославской областей, которые выразили готовность оказать помощь. Также была направлена группа специалистов для оценки мест размещения детей. На данный момент около 300 жителей Белгорода временно проживают в пунктах временного размещения в Старом Осколе, Губкине и Корочанском районе. Помимо этого, ведется работа по восстановлению поврежденных улиц Белгорода после обстрелов ВСУ, заключил Гладков. Ночью 5 января в небе над Белгородской областью было уничтожено 10 украинских ракет. Атака привела к серьезным повреждениям окон и балконов в квартирах. Вячеслав Гладков рассказал о просьбах жителей Белгорода перебраться в безопасное место из-за непрекращающихся обстрелов. Губернатор отметил, что уже несколько семей были перевезены, и он готов помочь всем, кому нужна эвакуация, передает А42.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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