Полицию заинтересовал укусивший официантку актер из «Слова пацана» Кологривый

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фото со съемок сериала "Слово пацана", слово пацана
Полиция проведет проверку в отношении Никиты Кологривого Фото:

Полиция проведет проверку в отношении актера Никиты Кологривого из сериала «Слово пацана», который нарушил общественный порядок в одном из ресторанов Новосибирска. Об этом рассказали в региональном главке МВД.

«В полицию поступило заявление о том, что гражданин грубо нарушал общественный порядок в одном из заведений Новосибирска. В настоящее время по данному факту проводится проверка», — передает сообщение МВД РБК. Отмечается, что актер был нетрезв, использовал нецензурную лексику и попытался устроить драку с персоналом. Один из источников также сообщил, что актер укусил официантку за ногу.

Никита Кологривый — актер театра и кино из Новосибирска. Он известен своими ролями, включая сумасшедшего Шейна в фильме «Чикатило», Емелю — в фильме «По щучьему велению» и Людовика XVI в «Иван Васильевич меняет все». Он также сыграл лидера группировки Кащея в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте».

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Полиция проведет проверку в отношении актера Никиты Кологривого из сериала «Слово пацана», который нарушил общественный порядок в одном из ресторанов Новосибирска. Об этом рассказали в региональном главке МВД. «В полицию поступило заявление о том, что гражданин грубо нарушал общественный порядок в одном из заведений Новосибирска. В настоящее время по данному факту проводится проверка», — передает сообщение МВД РБК. Отмечается, что актер был нетрезв, использовал нецензурную лексику и попытался устроить драку с персоналом. Один из источников также сообщил, что актер укусил официантку за ногу. Никита Кологривый — актер театра и кино из Новосибирска. Он известен своими ролями, включая сумасшедшего Шейна в фильме «Чикатило», Емелю — в фильме «По щучьему велению» и Людовика XVI в «Иван Васильевич меняет все». Он также сыграл лидера группировки Кащея в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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