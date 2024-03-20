Полицию заинтересовал укусивший официантку актер из «Слова пацана» Кологривый

20 марта 2024 в 11:43 Размер текста - 17 +

Полиция проведет проверку в отношении Никиты Кологривого Фото: пресс-служба «Ростелеком» Полиция проведет проверку в отношении актера Никиты Кологривого из сериала «Слово пацана», который нарушил общественный порядок в одном из ресторанов Новосибирска. Об этом рассказали в региональном главке МВД. «В полицию поступило заявление о том, что гражданин грубо нарушал общественный порядок в одном из заведений Новосибирска. В настоящее время по данному факту проводится проверка», — передает сообщение МВД РБК. Отмечается, что актер был нетрезв, использовал нецензурную лексику и попытался устроить драку с персоналом. Один из источников также сообщил, что актер укусил официантку за ногу. Никита Кологривый — актер театра и кино из Новосибирска. Он известен своими ролями, включая сумасшедшего Шейна в фильме «Чикатило», Емелю — в фильме «По щучьему велению» и Людовика XVI в «Иван Васильевич меняет все». Он также сыграл лидера группировки Кащея в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Полиция проведет проверку в отношении актера Никиты Кологривого из сериала «Слово пацана», который нарушил общественный порядок в одном из ресторанов Новосибирска. Об этом рассказали в региональном главке МВД. «В полицию поступило заявление о том, что гражданин грубо нарушал общественный порядок в одном из заведений Новосибирска. В настоящее время по данному факту проводится проверка», — передает сообщение МВД РБК. Отмечается, что актер был нетрезв, использовал нецензурную лексику и попытался устроить драку с персоналом. Один из источников также сообщил, что актер укусил официантку за ногу. Никита Кологривый — актер театра и кино из Новосибирска. Он известен своими ролями, включая сумасшедшего Шейна в фильме «Чикатило», Емелю — в фильме «По щучьему велению» и Людовика XVI в «Иван Васильевич меняет все». Он также сыграл лидера группировки Кащея в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте».