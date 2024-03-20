Полицию заинтересовал укусивший официантку актер из «Слова пацана» Кологривый

Полиция проведет проверку в отношении актера Никиты Кологривого из сериала «Слово пацана», который нарушил общественный порядок в одном из ресторанов Новосибирска. Об этом рассказали в региональном главке МВД.
«В полицию поступило заявление о том, что гражданин грубо нарушал общественный порядок в одном из заведений Новосибирска. В настоящее время по данному факту проводится проверка», — передает сообщение МВД РБК. Отмечается, что актер был нетрезв, использовал нецензурную лексику и попытался устроить драку с персоналом. Один из источников также сообщил, что актер укусил официантку за ногу.
Никита Кологривый — актер театра и кино из Новосибирска. Он известен своими ролями, включая сумасшедшего Шейна в фильме «Чикатило», Емелю — в фильме «По щучьему велению» и Людовика XVI в «Иван Васильевич меняет все». Он также сыграл лидера группировки Кащея в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте».
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