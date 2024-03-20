Путин: Россия — первая в мире по экспорту зерна

20 марта 2024 в 15:02 Размер текста - 17 +

Путин не ожидал, что Россия сможет экспортировать зерна больше, чем оружия Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент Владимир Путин рассказал, что Россия занимает первое место в мире по экспорту зерна, и признался, что не ожидал подобного результата. Эти слова были произнесены российским лидером на встрече с доверенными лицами на выборах 20 марта. Новость по теме Путин призвал своих доверенных лиц обобщить наказы избирателей «Сейчас мы первая страна в мире по экспорту пшеницы. Сельхоз-отрасль становится все более высокотехнологичной, современной», — сказал Владимир Путин. Трансляция велась в официальном telegram-канале Кремля. Президент признался, что он долго не мог поверить, что когда-нибудь Россия сможет экспортировать зерна больше, чем оружия. «Когда мы начали отгружать зерно на экспорт, проблема, знаете, какая возникла? Порты наши были приспособлены на прием зерна, а не на отгрузку», — рассказал о масштабах экспорта зерна Владимир Путин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Владимир Путин рассказал, что Россия занимает первое место в мире по экспорту зерна, и признался, что не ожидал подобного результата. Эти слова были произнесены российским лидером на встрече с доверенными лицами на выборах 20 марта. «Сейчас мы первая страна в мире по экспорту пшеницы. Сельхоз-отрасль становится все более высокотехнологичной, современной», — сказал Владимир Путин. Трансляция велась в официальном telegram-канале Кремля. Президент признался, что он долго не мог поверить, что когда-нибудь Россия сможет экспортировать зерна больше, чем оружия. «Когда мы начали отгружать зерно на экспорт, проблема, знаете, какая возникла? Порты наши были приспособлены на прием зерна, а не на отгрузку», — рассказал о масштабах экспорта зерна Владимир Путин.