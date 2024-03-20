Путин: Россия — первая в мире по экспорту зерна

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президент России Владимир Путин на пресс-конференции после окончания голосования на президентских выборах 2024. Москва, путин владимир
Путин не ожидал, что Россия сможет экспортировать зерна больше, чем оружия Фото:

Президент Владимир Путин рассказал, что Россия занимает первое место в мире по экспорту зерна, и признался, что не ожидал подобного результата. Эти слова были произнесены российским лидером на встрече с доверенными лицами на выборах 20 марта.

Новость по теме
Путин призвал своих доверенных лиц обобщить наказы избирателей

«Сейчас мы первая страна в мире по экспорту пшеницы. Сельхоз-отрасль становится все более высокотехнологичной, современной», — сказал Владимир Путин. Трансляция велась в официальном telegram-канале Кремля.

Президент признался, что он долго не мог поверить, что когда-нибудь Россия сможет экспортировать зерна больше, чем оружия. «Когда мы начали отгружать зерно на экспорт, проблема, знаете, какая возникла? Порты наши были приспособлены на прием зерна, а не на отгрузку», — рассказал о масштабах экспорта зерна Владимир Путин.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Владимир Путин рассказал, что Россия занимает первое место в мире по экспорту зерна, и признался, что не ожидал подобного результата. Эти слова были произнесены российским лидером на встрече с доверенными лицами на выборах 20 марта. «Сейчас мы первая страна в мире по экспорту пшеницы. Сельхоз-отрасль становится все более высокотехнологичной, современной», — сказал Владимир Путин. Трансляция велась в официальном telegram-канале Кремля. Президент признался, что он долго не мог поверить, что когда-нибудь Россия сможет экспортировать зерна больше, чем оружия. «Когда мы начали отгружать зерно на экспорт, проблема, знаете, какая возникла? Порты наши были приспособлены на прием зерна, а не на отгрузку», — рассказал о масштабах экспорта зерна Владимир Путин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...