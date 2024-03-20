Путин: Россия — первая в мире по экспорту зерна

Президент Владимир Путин рассказал, что Россия занимает первое место в мире по экспорту зерна, и признался, что не ожидал подобного результата. Эти слова были произнесены российским лидером на встрече с доверенными лицами на выборах 20 марта.
«Сейчас мы первая страна в мире по экспорту пшеницы. Сельхоз-отрасль становится все более высокотехнологичной, современной», — сказал Владимир Путин. Трансляция велась в официальном telegram-канале Кремля.
Президент признался, что он долго не мог поверить, что когда-нибудь Россия сможет экспортировать зерна больше, чем оружия. «Когда мы начали отгружать зерно на экспорт, проблема, знаете, какая возникла? Порты наши были приспособлены на прием зерна, а не на отгрузку», — рассказал о масштабах экспорта зерна Владимир Путин.
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