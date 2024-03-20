Путин призвал своих доверенных лиц обобщить наказы избирателей

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Президент России Владимир Путин на пресс-конференции после окончания голосования на президентских выборах 2024. Москва, путин владимир
В реализации этих наказов доверенным лицам помогут в Госдуме и правительстве, подчеркнул Путин Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Президент России Владимир Путин поручил обобщить полученные в ходе избирательной кампании наказы избирателей. Об этом глава государства заявил на встрече с доверенными лицами 20 марта. Трансляция велась в официальном телеграм-канале Кремля.

«Все, что вы считаете наиболее важным в ходе этих контактов [необходимо] обобщить, и вместе с „Общероссийским народным фронтом“ принять к исполнению. Я вам, со своей стороны тоже обещаю, что нацелю на эту работу все наши исполнительные органы власти. Конечно, буду обращаться и к депутатам Государственной думы. Я вот с лидерами фракций вчера встречался. Все нацелены на совместную созидательную работу», — подчеркнул Владимир Путин.

В заключении президент поблагодарил актив за успешно-проведенную кампанию. «Хочу еще раз выразить слова благодарности. Спасибо вам большое за поддержку», — сказал Путин.

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Президент России Владимир Путин поручил обобщить полученные в ходе избирательной кампании наказы избирателей. Об этом глава государства заявил на встрече с доверенными лицами 20 марта. Трансляция велась в официальном телеграм-канале Кремля. «Все, что вы считаете наиболее важным в ходе этих контактов [необходимо] обобщить, и вместе с „Общероссийским народным фронтом“ принять к исполнению. Я вам, со своей стороны тоже обещаю, что нацелю на эту работу все наши исполнительные органы власти. Конечно, буду обращаться и к депутатам Государственной думы. Я вот с лидерами фракций вчера встречался. Все нацелены на совместную созидательную работу», — подчеркнул Владимир Путин. В заключении президент поблагодарил актив за успешно-проведенную кампанию. «Хочу еще раз выразить слова благодарности. Спасибо вам большое за поддержку», — сказал Путин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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