Путин призвал своих доверенных лиц обобщить наказы избирателей

Президент России Владимир Путин поручил обобщить полученные в ходе избирательной кампании наказы избирателей. Об этом глава государства заявил на встрече с доверенными лицами 20 марта. Трансляция велась в официальном телеграм-канале Кремля.
«Все, что вы считаете наиболее важным в ходе этих контактов [необходимо] обобщить, и вместе с „Общероссийским народным фронтом“ принять к исполнению. Я вам, со своей стороны тоже обещаю, что нацелю на эту работу все наши исполнительные органы власти. Конечно, буду обращаться и к депутатам Государственной думы. Я вот с лидерами фракций вчера встречался. Все нацелены на совместную созидательную работу», — подчеркнул Владимир Путин.
В заключении президент поблагодарил актив за успешно-проведенную кампанию. «Хочу еще раз выразить слова благодарности. Спасибо вам большое за поддержку», — сказал Путин.
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