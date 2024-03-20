Путин призвал своих доверенных лиц обобщить наказы избирателей

20 марта 2024 в 14:49 Размер текста - 17 +

В реализации этих наказов доверенным лицам помогут в Госдуме и правительстве, подчеркнул Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Президент России Владимир Путин поручил обобщить полученные в ходе избирательной кампании наказы избирателей. Об этом глава государства заявил на встрече с доверенными лицами 20 марта. Трансляция велась в официальном телеграм-канале Кремля. «Все, что вы считаете наиболее важным в ходе этих контактов [необходимо] обобщить, и вместе с „Общероссийским народным фронтом“ принять к исполнению. Я вам, со своей стороны тоже обещаю, что нацелю на эту работу все наши исполнительные органы власти. Конечно, буду обращаться и к депутатам Государственной думы. Я вот с лидерами фракций вчера встречался. Все нацелены на совместную созидательную работу», — подчеркнул Владимир Путин. В заключении президент поблагодарил актив за успешно-проведенную кампанию. «Хочу еще раз выразить слова благодарности. Спасибо вам большое за поддержку», — сказал Путин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин поручил обобщить полученные в ходе избирательной кампании наказы избирателей. Об этом глава государства заявил на встрече с доверенными лицами 20 марта. Трансляция велась в официальном телеграм-канале Кремля. «Все, что вы считаете наиболее важным в ходе этих контактов [необходимо] обобщить, и вместе с „Общероссийским народным фронтом“ принять к исполнению. Я вам, со своей стороны тоже обещаю, что нацелю на эту работу все наши исполнительные органы власти. Конечно, буду обращаться и к депутатам Государственной думы. Я вот с лидерами фракций вчера встречался. Все нацелены на совместную созидательную работу», — подчеркнул Владимир Путин. В заключении президент поблагодарил актив за успешно-проведенную кампанию. «Хочу еще раз выразить слова благодарности. Спасибо вам большое за поддержку», — сказал Путин.