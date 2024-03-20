Глава УК бизнес-центра, куда нагрянули силовики, раскрыла причину их визита

Глава УК Clever Park: сотрудники ФСБ проводят проверки в бизнес-центре ежегодно
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Уничтожение гашиша и конопли сотрудниками ФСБ. Курган, обыски, фсб, силовики, спецоперация, обыск, госбезопасность
Проверки в бизнес-центре Clever Park проводятся ежегодно Фото:

Сотрудники ФСБ приехали в бизнес-центр Clever Park с проверкой. Подобные мероприятия силовики проводят ежегодно. Об этом URA.RU рассказала руководитель управляющей компании БЦ Елена Нескашина.

«ФСБ приходит в любой бизнес-центр и проводит проверки. Они проходят каждый год, просто журналисты об этом не знают. А на этот раз арендаторы из рекламной компании сообщили в одно новостное агентство, вот и раздули. В таких случаях сотрудники ФСБ никогда не говорят, к кому именно пришли, что именно хотят», — сказала Нескашина.

Порядка десяти человек в масках нагрянули на 22 этаж бизнес-центра утром 20 марта. Они закрыли дверь и отказались впускать людей, после чего принялись вскрывать сейф. По данным URA.RU, на этаже — пять компаний. В региональном УФСБ от комментариев воздержались.

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Сотрудники ФСБ приехали в бизнес-центр Clever Park с проверкой. Подобные мероприятия силовики проводят ежегодно. Об этом URA.RU рассказала руководитель управляющей компании БЦ Елена Нескашина. «ФСБ приходит в любой бизнес-центр и проводит проверки. Они проходят каждый год, просто журналисты об этом не знают. А на этот раз арендаторы из рекламной компании сообщили в одно новостное агентство, вот и раздули. В таких случаях сотрудники ФСБ никогда не говорят, к кому именно пришли, что именно хотят», — сказала Нескашина. Порядка десяти человек в масках нагрянули на 22 этаж бизнес-центра утром 20 марта. Они закрыли дверь и отказались впускать людей, после чего принялись вскрывать сейф. По данным URA.RU, на этаже — пять компаний. В региональном УФСБ от комментариев воздержались.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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