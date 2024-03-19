Происшествия Люди с автоматами нагрянули в бизнес-центр Екатеринбурга. Фото 20 марта 2024 в 10:33 Размер текста - 17 + Порядка десяти человек в масках зашли в БЦ Clever Park Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В екатеринбургский бизнес-центр Clever Park приехали вооруженные люди в масках. Об этом рассказал корреспондент URA.RU с места событий. Возле здания стоит несколько машин и автобус. Предварительно, в помещении находятся сотрудники ФСБ. «Они приехали около 09:30. В здание зашли десять человек в масках, у пятерых в руках автоматы. Направились на 22 этаж здания, туда сейчас никого не пускают», — сказала URA.RU очевидица. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Там отметили, что сотрудники их ведомства не принимают участие. В пресс-службе свердловского управления ФСБ не ответили на запрос. Фото: Сергей Бодров / URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В екатеринбургский бизнес-центр Clever Park приехали вооруженные люди в масках. Об этом рассказал корреспондент URA.RU с места событий. Возле здания стоит несколько машин и автобус. Предварительно, в помещении находятся сотрудники ФСБ. «Они приехали около 09:30. В здание зашли десять человек в масках, у пятерых в руках автоматы. Направились на 22 этаж здания, туда сейчас никого не пускают», — сказала URA.RU очевидица. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Там отметили, что сотрудники их ведомства не принимают участие. В пресс-службе свердловского управления ФСБ не ответили на запрос. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям