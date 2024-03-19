В екатеринбургский бизнес-центр Clever Park приехали вооруженные люди в масках. Об этом рассказал корреспондент URA.RU с места событий.
Возле здания стоит несколько машин и автобус. Предварительно, в помещении находятся сотрудники ФСБ.
«Они приехали около 09:30. В здание зашли десять человек в масках, у пятерых в руках автоматы. Направились на 22 этаж здания, туда сейчас никого не пускают», — сказала URA.RU очевидица.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Там отметили, что сотрудники их ведомства не принимают участие. В пресс-службе свердловского управления ФСБ не ответили на запрос.
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