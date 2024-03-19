19 марта 2024

Люди с автоматами нагрянули в бизнес-центр Екатеринбурга. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Порядка десяти человек в масках зашли в БЦ Clever Park Фото:

В екатеринбургский бизнес-центр Clever Park приехали вооруженные люди в масках. Об этом рассказал корреспондент URA.RU с места событий.

Возле здания стоит несколько машин и автобус. Предварительно, в помещении находятся сотрудники ФСБ.

«Они приехали около 09:30. В здание зашли десять человек в масках, у пятерых в руках автоматы. Направились на 22 этаж здания, туда сейчас никого не пускают», — сказала URA.RU очевидица.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Там отметили, что сотрудники их ведомства не принимают участие. В пресс-службе свердловского управления ФСБ не ответили на запрос.

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В екатеринбургский бизнес-центр Clever Park приехали вооруженные люди в масках. Об этом рассказал корреспондент URA.RU с места событий. Возле здания стоит несколько машин и автобус. Предварительно, в помещении находятся сотрудники ФСБ. «Они приехали около 09:30. В здание зашли десять человек в масках, у пятерых в руках автоматы. Направились на 22 этаж здания, туда сейчас никого не пускают», — сказала URA.RU очевидица. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Там отметили, что сотрудники их ведомства не принимают участие. В пресс-службе свердловского управления ФСБ не ответили на запрос.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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