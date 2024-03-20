Тюменская область будет расширять сотрудничество с Беларусью

Тюменская область будет расширять сотрудничество с республикой Беларусь. Об этом в своем telegram-канале сообщили губернатор региона Александр Моор.
«Сегодня встретился с чрезвычайным и полномочным послом республики Беларусь в Российской Федерации Дмитрием Крутым. Обсудили сотрудничество республики и Тюменской области в разных сферах: от строительства и ЖКХ до агропрома. <…> Наш товарооборот в 2023 году увеличился вдвое. И это далеко не предел. Будем расширять сотрудничество», — написал губернатор Моор.
Тюменская область экспортирует в республику семена, клубни и другие товары. По словам губернатора, сегодня местные компании используют около трех тысяч единиц белорусской техники, а также в регионе работают магазины с белорусскими продуктами.
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