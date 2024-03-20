Тюменская область будет расширять сотрудничество с Беларусью

Сегодня тюменские компании используют около трех тысяч единиц белорусской техники Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Тюменская область будет расширять сотрудничество с республикой Беларусь. Об этом в своем telegram-канале сообщили губернатор региона Александр Моор.

«Сегодня встретился с чрезвычайным и полномочным послом республики Беларусь в Российской Федерации Дмитрием Крутым. Обсудили сотрудничество республики и Тюменской области в разных сферах: от строительства и ЖКХ до агропрома. <…> Наш товарооборот в 2023 году увеличился вдвое. И это далеко не предел. Будем расширять сотрудничество», — написал губернатор Моор.

Тюменская область экспортирует в республику семена, клубни и другие товары. По словам губернатора, сегодня местные компании используют около трех тысяч единиц белорусской техники, а также в регионе работают магазины с белорусскими продуктами.