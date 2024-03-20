Тюменская область будет расширять сотрудничество с Беларусью

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Сегодня тюменские компании используют около трех тысяч единиц белорусской техники Фото:

Тюменская область будет расширять сотрудничество с республикой Беларусь. Об этом в своем telegram-канале сообщили губернатор региона Александр Моор.

«Сегодня встретился с чрезвычайным и полномочным послом республики Беларусь в Российской Федерации Дмитрием Крутым. Обсудили сотрудничество республики и Тюменской области в разных сферах: от строительства и ЖКХ до агропрома. <…> Наш товарооборот в 2023 году увеличился вдвое. И это далеко не предел. Будем расширять сотрудничество», — написал губернатор Моор.

Тюменская область экспортирует в республику семена, клубни и другие товары. По словам губернатора, сегодня местные компании используют около трех тысяч единиц белорусской техники, а также в регионе работают магазины с белорусскими продуктами.

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Тюменская область будет расширять сотрудничество с республикой Беларусь. Об этом в своем telegram-канале сообщили губернатор региона Александр Моор. «Сегодня встретился с чрезвычайным и полномочным послом республики Беларусь в Российской Федерации Дмитрием Крутым. Обсудили сотрудничество республики и Тюменской области в разных сферах: от строительства и ЖКХ до агропрома. <…> Наш товарооборот в 2023 году увеличился вдвое. И это далеко не предел. Будем расширять сотрудничество», — написал губернатор Моор. Тюменская область экспортирует в республику семена, клубни и другие товары. По словам губернатора, сегодня местные компании используют около трех тысяч единиц белорусской техники, а также в регионе работают магазины с белорусскими продуктами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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