Путин обновил приоритеты для губернаторов перед региональными выборами

Путин обозначил туризм приоритетом губернаторов перед региональными выборами

01 апреля 2024 в 20:40 Размер текста - 17 +

Владимир Путин провел встречу с главой Вологодской области Георгием Филимоновым Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин показал, что к приоритетным направлениям работы глав регионов, которым в сентябре 2024 года предстоит идти на губернаторские выборы, добавился еще один — туризм. Так политологи комментируют URA.RU прошедшую встречу российского лидера с временно исполняющим обязанности губернатора Вологодской области Георгием Филимоновым. По их словам, на будущих встречах с кандидатами список приоритетных тем может быть расширен. Российский лидер спросил у Филимонова о том, какие приоритетные темы есть в повестке дня. Врио Вологодской области перечислил, что таковыми являются: ЖКХ и его модернизация, здравоохранение, решение кадрового вопроса, в том числе в сфере образования, а также вопросы дорожного хозяйства — ремонт дорог, транспорт и другие. Путин отметил, что в докладе Филимонова отдельный блок был посвящен сферам культуры и туризма Фото: Сергей Русанов © URA.RU Путин также отметил, что в докладе Филимонова отдельный блок посвящен сферам культуры и туризма. «Развивается, да?», — уточнил президент. Филимонов отметил, что развитие туристической отрасли — одна из приоритетных задач региона. Он пояснил, что Вологодская область старается заимствовать у других субъектов идеи и лучшие практики, внедрять их для развития внутреннего туризма. Кроме того, Филимонов рассказал об инициативах, реализуемых в регионе по поддержке семей бойцов, участвующих в специальной военной операции. Так, например, он доложил, что там была запущена диспетчерская служба единого колл-центра по вопросам СВО. По его словам, проектный офис работает в круглосуточном режиме, оказывает содействие семьям мобилизованных по бытовым вопросам. В том числе в регионе дан старт проекту «два ключа», где за каждой семьей участника СВО закрепляется по одному ответственному представителю из правительства области и из департамента соцзащиты. Они, отмечает Филимонов, должны обладать всей информацией о том, что беспокоит семью, сопровождать «под ключ» до решения задачи. Путин заявил, что нельзя снижать планку, а люди должны чувствовать постоянное внимание к себе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU «Это очень хорошо, и надо продолжать эту работу. Вот так как выстроили, так ее и держите. Главное — не опускать эту планку, чтобы люди чувствовали постоянное внимание», — подчеркнул президент. Российский лидер показал, какие направления работы губернаторов важны перед предстоящими региональными выборами, отметил аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Петр Колчин. Он пояснил, что речь о теме по специальной военной операции, поддержке семей мобилизованных, здравоохранению, кадрах и образованию. Политолог также подчеркнул, что тема туризма как приоритетная звучит впервые. «Сейчас глава государства уделяет внимание многостороннему развитию регионов, и зачастую речь может идти не только о туризме как отдельном направлении, но и о том, чтобы помогать субъектам развивать направления, которые ранее были им не свойственны. Для Вологды туризм не очень свойственен, но развитие, например, экотуризма в случае области — вполне актуально», — сказал политолог. Темы развития промышленности, предпринимательства, туризма, обсуждаемые на совещаниях с главами регионов — работа главы государства по выстраиванию работы экономики системы управления, чтобы субъекты могли более эффективно вкладывать в себя, отмечает Колчин. «Та же Якутия, о которой несколько лет назад можно было бы только с иронией думать как о регионе с продвинутой сферой IT, сегодня республика — лидер всего Дальнего Востока в этой области. В дальнейшем мы увидим на примере различных регионов, как они развивают новейшие сферы, которые дадут определенные преимущества и возможности для процветания», — добавил политолог. Меры поддержки ветеранов СВО — один из главных маркеров показателей эффективности работы всей управленческой команды в регионах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU С мнением о том, что президент показал приоритетные направления для работы губернаторов, согласен и заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты РФ Никита Данюк. Он подчеркнул, что те меры поддержки, которые реализуются в отношении ветеранов специальной военной операции, они являются одним из главных маркеров показателей эффективности работы всей управленческой команды в регионах. «Поэтому на встрече Филимонов заострил внимание на особой, уникальной системе поддержки бойцов и их семей», — добавил он. Колчин отметил, что традиционные встречи с губернаторами в начале года в преддверии региональных выборов — возможность главам субъектов продемонстрировать президенту достижения, которые были достигнуты ими. Также политолог подчеркнул, что встречи Путина с губернаторами-кандидатами продолжатся, а пул приоритетных вопросов может быть расширен в зависимости от региона. «Эта встреча задает тон будущим докладам губернаторов президенту. То, как прошло общение Филимонова с Путиным — это некий алгоритм, по которому будущие уже чиновники, губернаторы будут отчитываться перед президентом. То, что вопросы уделялись ветеранам СВО и их семьям, и президент именно на этом заострил внимание, говорит о том, что это будет в приоритете в ближайшее время. Работу губернаторов будут оценивать, в том числе по этому направлению, как одно из ключевых», — резюмировал Данюк. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин показал, что к приоритетным направлениям работы глав регионов, которым в сентябре 2024 года предстоит идти на губернаторские выборы, добавился еще один — туризм. Так политологи комментируют URA.RU прошедшую встречу российского лидера с временно исполняющим обязанности губернатора Вологодской области Георгием Филимоновым. По их словам, на будущих встречах с кандидатами список приоритетных тем может быть расширен. Российский лидер спросил у Филимонова о том, какие приоритетные темы есть в повестке дня. Врио Вологодской области перечислил, что таковыми являются: ЖКХ и его модернизация, здравоохранение, решение кадрового вопроса, в том числе в сфере образования, а также вопросы дорожного хозяйства — ремонт дорог, транспорт и другие. Путин также отметил, что в докладе Филимонова отдельный блок посвящен сферам культуры и туризма. «Развивается, да?», — уточнил президент. Филимонов отметил, что развитие туристической отрасли — одна из приоритетных задач региона. Он пояснил, что Вологодская область старается заимствовать у других субъектов идеи и лучшие практики, внедрять их для развития внутреннего туризма. Кроме того, Филимонов рассказал об инициативах, реализуемых в регионе по поддержке семей бойцов, участвующих в специальной военной операции. Так, например, он доложил, что там была запущена диспетчерская служба единого колл-центра по вопросам СВО. По его словам, проектный офис работает в круглосуточном режиме, оказывает содействие семьям мобилизованных по бытовым вопросам. В том числе в регионе дан старт проекту «два ключа», где за каждой семьей участника СВО закрепляется по одному ответственному представителю из правительства области и из департамента соцзащиты. Они, отмечает Филимонов, должны обладать всей информацией о том, что беспокоит семью, сопровождать «под ключ» до решения задачи. «Это очень хорошо, и надо продолжать эту работу. Вот так как выстроили, так ее и держите. Главное — не опускать эту планку, чтобы люди чувствовали постоянное внимание», — подчеркнул президент. Российский лидер показал, какие направления работы губернаторов важны перед предстоящими региональными выборами, отметил аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Петр Колчин. Он пояснил, что речь о теме по специальной военной операции, поддержке семей мобилизованных, здравоохранению, кадрах и образованию. Политолог также подчеркнул, что тема туризма как приоритетная звучит впервые. «Сейчас глава государства уделяет внимание многостороннему развитию регионов, и зачастую речь может идти не только о туризме как отдельном направлении, но и о том, чтобы помогать субъектам развивать направления, которые ранее были им не свойственны. Для Вологды туризм не очень свойственен, но развитие, например, экотуризма в случае области — вполне актуально», — сказал политолог. Темы развития промышленности, предпринимательства, туризма, обсуждаемые на совещаниях с главами регионов — работа главы государства по выстраиванию работы экономики системы управления, чтобы субъекты могли более эффективно вкладывать в себя, отмечает Колчин. «Та же Якутия, о которой несколько лет назад можно было бы только с иронией думать как о регионе с продвинутой сферой IT, сегодня республика — лидер всего Дальнего Востока в этой области. В дальнейшем мы увидим на примере различных регионов, как они развивают новейшие сферы, которые дадут определенные преимущества и возможности для процветания», — добавил политолог. С мнением о том, что президент показал приоритетные направления для работы губернаторов, согласен и заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты РФ Никита Данюк. Он подчеркнул, что те меры поддержки, которые реализуются в отношении ветеранов специальной военной операции, они являются одним из главных маркеров показателей эффективности работы всей управленческой команды в регионах. «Поэтому на встрече Филимонов заострил внимание на особой, уникальной системе поддержки бойцов и их семей», — добавил он. Колчин отметил, что традиционные встречи с губернаторами в начале года в преддверии региональных выборов — возможность главам субъектов продемонстрировать президенту достижения, которые были достигнуты ими. Также политолог подчеркнул, что встречи Путина с губернаторами-кандидатами продолжатся, а пул приоритетных вопросов может быть расширен в зависимости от региона. «Эта встреча задает тон будущим докладам губернаторов президенту. То, как прошло общение Филимонова с Путиным — это некий алгоритм, по которому будущие уже чиновники, губернаторы будут отчитываться перед президентом. То, что вопросы уделялись ветеранам СВО и их семьям, и президент именно на этом заострил внимание, говорит о том, что это будет в приоритете в ближайшее время. Работу губернаторов будут оценивать, в том числе по этому направлению, как одно из ключевых», — резюмировал Данюк.