В Британии заявили, что не будут воевать плечом к плечу в ВСУ на Украине

Власти Великобритании не поддержали идею Макрона о помощи Киеву

20 марта 2024 в 22:01 Размер текста - 17 +

Сунака одобрил оказание помощи Киеву, но не отправку своих военных в страну Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Великобритания не будет отправлять своих военных на Украину, чтобы воевать бок о бок с ВСУ. Об этом сообщил представитель премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунака. «Нет планов отправлять войска, чтобы они воевали бок о бок с Вооруженными силами Украины», — передает ТАСС слова Сунака. В канцелярии представителя премьера отметили, что незамедлительно исключили возможность развернуть свои войска в Киеве после заявления главы Франции Эммануэля Макрона. При этом Сунака одобрил оказание помощи стране. Ранее сообщалось, что французская сторона готовит контингент солдат для отправки на Украину. Он составляет порядка двух тысяч военных. Позже полковник Винсент Арбаретьер уточнил, что существуют два сценария, где в стране будут размещены войска Франции. Первый — расположить их по Дону, второй — вдоль границы Украины и Белоруссии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Великобритания не будет отправлять своих военных на Украину, чтобы воевать бок о бок с ВСУ. Об этом сообщил представитель премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунака. «Нет планов отправлять войска, чтобы они воевали бок о бок с Вооруженными силами Украины», — передает ТАСС слова Сунака. В канцелярии представителя премьера отметили, что незамедлительно исключили возможность развернуть свои войска в Киеве после заявления главы Франции Эммануэля Макрона. При этом Сунака одобрил оказание помощи стране. Ранее сообщалось, что французская сторона готовит контингент солдат для отправки на Украину. Он составляет порядка двух тысяч военных. Позже полковник Винсент Арбаретьер уточнил, что существуют два сценария, где в стране будут размещены войска Франции. Первый — расположить их по Дону, второй — вдоль границы Украины и Белоруссии.