В Британии заявили, что не будут воевать плечом к плечу в ВСУ на Украине

Власти Великобритании не поддержали идею Макрона о помощи Киеву
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Риши Сунак,  stock
Сунака одобрил оказание помощи Киеву, но не отправку своих военных в страну Фото:
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Великобритания не будет отправлять своих военных на Украину, чтобы воевать бок о бок с ВСУ. Об этом сообщил представитель премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунака.

«Нет планов отправлять войска, чтобы они воевали бок о бок с Вооруженными силами Украины», — передает ТАСС слова Сунака. В канцелярии представителя премьера отметили, что незамедлительно исключили возможность развернуть свои войска в Киеве после заявления главы Франции Эммануэля Макрона. При этом Сунака одобрил оказание помощи стране.

Ранее сообщалось, что французская сторона готовит контингент солдат для отправки на Украину. Он составляет порядка двух тысяч военных. Позже полковник Винсент Арбаретьер уточнил, что существуют два сценария, где в стране будут размещены войска Франции. Первый — расположить их по Дону, второй — вдоль границы Украины и Белоруссии.

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Великобритания не будет отправлять своих военных на Украину, чтобы воевать бок о бок с ВСУ. Об этом сообщил представитель премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунака. «Нет планов отправлять войска, чтобы они воевали бок о бок с Вооруженными силами Украины», — передает ТАСС слова Сунака. В канцелярии представителя премьера отметили, что незамедлительно исключили возможность развернуть свои войска в Киеве после заявления главы Франции Эммануэля Макрона. При этом Сунака одобрил оказание помощи стране. Ранее сообщалось, что французская сторона готовит контингент солдат для отправки на Украину. Он составляет порядка двух тысяч военных. Позже полковник Винсент Арбаретьер уточнил, что существуют два сценария, где в стране будут размещены войска Франции. Первый — расположить их по Дону, второй — вдоль границы Украины и Белоруссии.
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