Правительство РФ отменило мораторий на проверки IT-компаний

20 марта 2024 в 22:19 Размер текста - 17 +

Правительство отменило мораторий на проверки IT-компаний, чтобы защитить права малого и среднего бизнеса Фото: Антон Белицкий © URA.RU Правительство России приняло меры по отмене моратория на проверки IT-компаний. Это поможет в борьбе со злоупотреблением со стороны доминирующих платформ и в защите прав малого и среднего бизнеса. Об этом сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС). «Исключение антимонопольного контроля из моратория на проверки IT-компаний позволит эффективно бороться со злоупотреблениями со стороны доминирующих цифровых сервисов и платформ», — передает ФАС на своем сайте . Также это решение поможет в защите интересов и прав малого и среднего бизнеса. Кроме того, инициатива позволит не допустить картелизации в сфере IT. Ранее министр цифрового развития Максут Шадаев сообщил, что России нельзя терять темп развития цифровых технологий даже при условии внешнего давления. Он также отметил, что страна чувствует необходимость в обеспечении кибербезопасности, передает деловое издание «Взгляд». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Правительство России приняло меры по отмене моратория на проверки IT-компаний. Это поможет в борьбе со злоупотреблением со стороны доминирующих платформ и в защите прав малого и среднего бизнеса. Об этом сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС). «Исключение антимонопольного контроля из моратория на проверки IT-компаний позволит эффективно бороться со злоупотреблениями со стороны доминирующих цифровых сервисов и платформ», — передает ФАС на своем сайте. Также это решение поможет в защите интересов и прав малого и среднего бизнеса. Кроме того, инициатива позволит не допустить картелизации в сфере IT. Ранее министр цифрового развития Максут Шадаев сообщил, что России нельзя терять темп развития цифровых технологий даже при условии внешнего давления. Он также отметил, что страна чувствует необходимость в обеспечении кибербезопасности, передает деловое издание «Взгляд».