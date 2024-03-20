Правительство РФ отменило мораторий на проверки IT-компаний

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме Административные здания. Москва, правительство РФ
Правительство отменило мораторий на проверки IT-компаний, чтобы защитить права малого и среднего бизнеса Фото:

Правительство России приняло меры по отмене моратория на проверки IT-компаний. Это поможет в борьбе со злоупотреблением со стороны доминирующих платформ и в защите прав малого и среднего бизнеса. Об этом сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

«Исключение антимонопольного контроля из моратория на проверки IT-компаний позволит эффективно бороться со злоупотреблениями со стороны доминирующих цифровых сервисов и платформ», — передает ФАС на своем сайте. Также это решение поможет в защите интересов и прав малого и среднего бизнеса. Кроме того, инициатива позволит не допустить картелизации в сфере IT.

Ранее министр цифрового развития Максут Шадаев сообщил, что России нельзя терять темп развития цифровых технологий даже при условии внешнего давления. Он также отметил, что страна чувствует необходимость в обеспечении кибербезопасности, передает деловое издание «Взгляд».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Правительство России приняло меры по отмене моратория на проверки IT-компаний. Это поможет в борьбе со злоупотреблением со стороны доминирующих платформ и в защите прав малого и среднего бизнеса. Об этом сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС). «Исключение антимонопольного контроля из моратория на проверки IT-компаний позволит эффективно бороться со злоупотреблениями со стороны доминирующих цифровых сервисов и платформ», — передает ФАС на своем сайте. Также это решение поможет в защите интересов и прав малого и среднего бизнеса. Кроме того, инициатива позволит не допустить картелизации в сфере IT. Ранее министр цифрового развития Максут Шадаев сообщил, что России нельзя терять темп развития цифровых технологий даже при условии внешнего давления. Он также отметил, что страна чувствует необходимость в обеспечении кибербезопасности, передает деловое издание «Взгляд».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...