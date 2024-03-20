20 марта 2024

Коррупционные преступления в ЯНАО стали раскрывать чаще. Фото

Средний размер взятки в ЯНАО составляет 1,3 миллиона рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Средний размер взятки на Ямале составил 1,3 миллиона рублей Фото:

В ЯНАО по итогам 2023 года преступления, связанные с коррупцией, стали выявляться чаще. Также повысилась раскрываемость преступлений экономической направленности. Средний размер взятки на Ямале составляет 1,3 миллиона рублей, сообщил начальник УМВД по ЯНАО генерал-майор полиции Сергей Костенко.

«В округе в 2023 году выявлено 260 преступлений в сфере экономики, что на 4,8% больше по сравнению с предыдущим периодом, пресечено 12 преступлений в крупном и особо крупном размере в бюджетной сфере, что на 71% больше, чем в предыдущем периоде. Средний размер взятки составляет 1,3 миллиона рублей», — сообщил Сергей Костенко в отчетном докладе на заседании окружного Заксобрания, передает корреспондент агентства.

В ЯНАО повысилась раскрываемость коррупционных преступлений
В ЯНАО повысилась раскрываемость коррупционных преступлений
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В ЯНАО по итогам 2023 года преступления, связанные с коррупцией, стали выявляться чаще. Также повысилась раскрываемость преступлений экономической направленности. Средний размер взятки на Ямале составляет 1,3 миллиона рублей, сообщил начальник УМВД по ЯНАО генерал-майор полиции Сергей Костенко. «В округе в 2023 году выявлено 260 преступлений в сфере экономики, что на 4,8% больше по сравнению с предыдущим периодом, пресечено 12 преступлений в крупном и особо крупном размере в бюджетной сфере, что на 71% больше, чем в предыдущем периоде. Средний размер взятки составляет 1,3 миллиона рублей», — сообщил Сергей Костенко в отчетном докладе на заседании окружного Заксобрания, передает корреспондент агентства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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