В ЯНАО по итогам 2023 года преступления, связанные с коррупцией, стали выявляться чаще. Также повысилась раскрываемость преступлений экономической направленности. Средний размер взятки на Ямале составляет 1,3 миллиона рублей, сообщил начальник УМВД по ЯНАО генерал-майор полиции Сергей Костенко.
«В округе в 2023 году выявлено 260 преступлений в сфере экономики, что на 4,8% больше по сравнению с предыдущим периодом, пресечено 12 преступлений в крупном и особо крупном размере в бюджетной сфере, что на 71% больше, чем в предыдущем периоде. Средний размер взятки составляет 1,3 миллиона рублей», — сообщил Сергей Костенко в отчетном докладе на заседании окружного Заксобрания, передает корреспондент агентства.
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