На трассе Тюмень — Омск иномарка въехала в опору освещения, после чего ее отбросило в другой столб. В результате ДТП погибли два студента ялуторовского колледжа. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД России по Тюменской области.
«Автомобиль Toyota Probox въехал в опору освещения на трассе, затем его отбросило во вторую опору. В ДТП погибли 20-летний пассажир, его выбросило из машины, и 17-летняя пассажирка. 19-летний водитель и 20-летний пассажир „Тойоты“ получили тяжелые травмы головы и позвоночника», — сообщили в пресс-службе.
Водитель был трезв, у него было 47 нарушений ПДД. По его словам, он в Тюмени забрал знакомых и поехал в Ялуторовск. Известно, что на машине была установлена летняя резина. В день аварии мужчину уже привлекли к ответственности — за отсутствие ОСАГО.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Главные новости Тюмени и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.