20 марта 2024

В ДТП на трассе погибли студенты тюменского колледжа. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ДТП у Швейной фабрики. Челябинск, дтп, авария, логан
Водитель был трезв, у него было 47 нарушений ПДД Фото:

На трассе Тюмень — Омск иномарка въехала в опору освещения, после чего ее отбросило в другой столб. В результате ДТП погибли два студента ялуторовского колледжа. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД России по Тюменской области.

«Автомобиль Toyota Probox въехал в опору освещения на трассе, затем его отбросило во вторую опору. В ДТП погибли 20-летний пассажир, его выбросило из машины, и 17-летняя пассажирка. 19-летний водитель и 20-летний пассажир „Тойоты“ получили тяжелые травмы головы и позвоночника», — сообщили в пресс-службе.

Водитель был трезв, у него было 47 нарушений ПДД. По его словам, он в Тюмени забрал знакомых и поехал в Ялуторовск. Известно, что на машине была установлена летняя резина. В день аварии мужчину уже привлекли к ответственности — за отсутствие ОСАГО.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Тюмени и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На трассе Тюмень — Омск иномарка въехала в опору освещения, после чего ее отбросило в другой столб. В результате ДТП погибли два студента ялуторовского колледжа. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД России по Тюменской области. «Автомобиль Toyota Probox въехал в опору освещения на трассе, затем его отбросило во вторую опору. В ДТП погибли 20-летний пассажир, его выбросило из машины, и 17-летняя пассажирка. 19-летний водитель и 20-летний пассажир „Тойоты“ получили тяжелые травмы головы и позвоночника», — сообщили в пресс-службе. Водитель был трезв, у него было 47 нарушений ПДД. По его словам, он в Тюмени забрал знакомых и поехал в Ялуторовск. Известно, что на машине была установлена летняя резина. В день аварии мужчину уже привлекли к ответственности — за отсутствие ОСАГО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...