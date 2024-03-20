В ДТП на трассе погибли студенты тюменского колледжа. Фото

21 марта 2024 в 10:18 Размер текста - 17 +

Водитель был трезв, у него было 47 нарушений ПДД Фото: Анна Андреева © URA.RU На трассе Тюмень — Омск иномарка въехала в опору освещения, после чего ее отбросило в другой столб. В результате ДТП погибли два студента ялуторовского колледжа. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД России по Тюменской области. «Автомобиль Toyota Probox въехал в опору освещения на трассе, затем его отбросило во вторую опору. В ДТП погибли 20-летний пассажир, его выбросило из машины, и 17-летняя пассажирка. 19-летний водитель и 20-летний пассажир „Тойоты“ получили тяжелые травмы головы и позвоночника», — сообщили в пресс-службе. Водитель был трезв, у него было 47 нарушений ПДД. По его словам, он в Тюмени забрал знакомых и поехал в Ялуторовск. Известно, что на машине была установлена летняя резина. В день аварии мужчину уже привлекли к ответственности — за отсутствие ОСАГО. telegram-канал УГИБДД России по Тюменской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На трассе Тюмень — Омск иномарка въехала в опору освещения, после чего ее отбросило в другой столб. В результате ДТП погибли два студента ялуторовского колледжа. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД России по Тюменской области. «Автомобиль Toyota Probox въехал в опору освещения на трассе, затем его отбросило во вторую опору. В ДТП погибли 20-летний пассажир, его выбросило из машины, и 17-летняя пассажирка. 19-летний водитель и 20-летний пассажир „Тойоты“ получили тяжелые травмы головы и позвоночника», — сообщили в пресс-службе. Водитель был трезв, у него было 47 нарушений ПДД. По его словам, он в Тюмени забрал знакомых и поехал в Ялуторовск. Известно, что на машине была установлена летняя резина. В день аварии мужчину уже привлекли к ответственности — за отсутствие ОСАГО.