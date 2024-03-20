ХК «Зауралье» бесплатно отвезет трезвых фанатов на матч с «Нефтяником»

Хоккейный клуб «Зауралье» организует для курганских болельщиков бесплатный выезд на шестой матч серии четвертьфинала Кубка Петрова против «Нефтяника» в Татарстан. Фанатам должны быть совершеннолетними и трезвыми, чтобы отправиться на игру. Об этом сообщается в telegram-канале команды.
«ХК „Зауралье“ организует выезд болельщиков в Альметьевск на матч №6 серии четвертьфинала Кубка Петрова против „Нефтяника“! Выезд бесплатный! Важно: лицам в состоянии алкогольного опьянения в выезде будет отказано!» — говорится в сообщении.
Отъезд на автобусе 22 марта в 22:00 от Ледового дворца спорта. Записаться на выезд болельщикам можно у представителя фанатского сектора клуба Сергея Татаринцева. Также в пресс-службе «Зауралья» отметили, что им нужны болельщики, которые будут оказывать активную поддержку команде, а не просиживать на гостевой трибуне, кушая и молча смотря хоккей.
Ранее URA.RU писало, что ХК «Зауралье» победил «Нефтяник» и сократил разрыв в плей-офф ВХЛ. Курганские хоккеисты победили в пятом матче татарскую команду со счетом 4:2.
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