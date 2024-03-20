20 марта 2024

ХК «Зауралье» бесплатно отвезет трезвых фанатов на матч с «Нефтяником»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Хоккей. Курган, зауралье, хоккей
Болельщиков ХК «Зауралье» отвезут на матч в Альметьевск с «Нефтяником» Фото:
новость из сюжета
Успехи и неудачи курганского ХК «Зауралье» в ВХЛ

Хоккейный клуб «Зауралье» организует для курганских болельщиков бесплатный выезд на шестой матч серии четвертьфинала Кубка Петрова против «Нефтяника» в Татарстан. Фанатам должны быть совершеннолетними и трезвыми, чтобы отправиться на игру. Об этом сообщается в telegram-канале команды.

«ХК „Зауралье“ организует выезд болельщиков в Альметьевск на матч №6 серии четвертьфинала Кубка Петрова против „Нефтяника“! Выезд бесплатный! Важно: лицам в состоянии алкогольного опьянения в выезде будет отказано!» — говорится в сообщении.

Отъезд на автобусе 22 марта в 22:00 от Ледового дворца спорта. Записаться на выезд болельщикам можно у представителя фанатского сектора клуба Сергея Татаринцева. Также в пресс-службе «Зауралья» отметили, что им нужны болельщики, которые будут оказывать активную поддержку команде, а не просиживать на гостевой трибуне, кушая и молча смотря хоккей.

Ранее URA.RU писало, что ХК «Зауралье» победил «Нефтяник» и сократил разрыв в плей-офф ВХЛ. Курганские хоккеисты победили в пятом матче татарскую команду со счетом 4:2.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Кургана и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Хоккейный клуб «Зауралье» организует для курганских болельщиков бесплатный выезд на шестой матч серии четвертьфинала Кубка Петрова против «Нефтяника» в Татарстан. Фанатам должны быть совершеннолетними и трезвыми, чтобы отправиться на игру. Об этом сообщается в telegram-канале команды. «ХК „Зауралье“ организует выезд болельщиков в Альметьевск на матч №6 серии четвертьфинала Кубка Петрова против „Нефтяника“! Выезд бесплатный! Важно: лицам в состоянии алкогольного опьянения в выезде будет отказано!» — говорится в сообщении. Отъезд на автобусе 22 марта в 22:00 от Ледового дворца спорта. Записаться на выезд болельщикам можно у представителя фанатского сектора клуба Сергея Татаринцева. Также в пресс-службе «Зауралья» отметили, что им нужны болельщики, которые будут оказывать активную поддержку команде, а не просиживать на гостевой трибуне, кушая и молча смотря хоккей. Ранее URA.RU писало, что ХК «Зауралье» победил «Нефтяник» и сократил разрыв в плей-офф ВХЛ. Курганские хоккеисты победили в пятом матче татарскую команду со счетом 4:2.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...