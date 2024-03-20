Курганский ХК «Зауралье» победил «Нефтяник» и сократил разрыв в плей-офф ВХЛ

Курганские хоккеисты победили дома «Нефтяник» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Успехи и неудачи курганского ХК «Зауралье» в ВХЛ

Хоккеисты команды «Зауралье» (Курган) одержали победу в пятом матче четвертьфинала плей-офф над «Нефтяником» из Альметьевска. Обыграв соперника со счетом 4-2, курганцы сократили до минимума отставание от соперника в серии. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, наблюдавший за игрой в онлайн-трансляции.

«Зауралье — Нефтяник 4-2 (1-1, 3-0, 0-1)», — зафиксирован итоговый результат на табло в курганском ледовом дворце. Счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу хоккеистов из Татарстана.

Первый период, запомнившийся множественными удалениями курганцев, завершился со счетом 1-1. На гол Алексея Богданова за считанные секунды до конца ответил «нефтяник» Иван Емец.

Во втором игровом отрезке курганцы прибавили в атакующих действиях. Итогом напора стали три безответные шайбы хозяев. Голы оформили Роман Чемерикин, Дмитрий Бойчук и Павел Тютнев.

В начале третьего периода гости отквитали одну шайбу. Ее забросил Семен Терехов. В конце игры «Нефтяник» снял вратаря, но численный перевес команде не помог.

После этой победы ХК «Зауралье» сократил отставание в серии плей-офф. Курганской команде по-прежнему необходимо выигрывать оставшиеся игры четвертьфинала, чтобы пробиться в следующий этап. Шестая игра состоится в Альметьевске 23 марта.

Ранее URA.RU сообщало, что курганские хоккеисты осложнили себе задачу в плей-офф. Проиграв в Альметьевске вторую игру подряд, они не оставили себе права на ошибку в серии игр против «Нефтяника».