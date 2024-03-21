ФСБ предотвратила теракт в отношении военных в Белгородской области

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Сандаков в суде. Екатеринбург, фсб, конвой
ФСБ задержало мужчину со взрывным устройством, предотвратив теракт в отношении ВС РФ Фото:

Сотрудники ФСБ предотвратили теракты на военнослужащих в Белгородской области. Задержан россиянин. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«ФСБ предотвратила теракты в отношении российских военнослужащих в Белгородской области, за их подготовку задержан россиянин», — говорится в сообщении ведомства. У мужчины обнаружили взрывное устройство. Он планировал планировал дистанционно взорвать устройство в районе дислокации бойцов ВС РФ на территории Белгородской области.

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Сотрудники ФСБ предотвратили теракты на военнослужащих в Белгородской области. Задержан россиянин. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. «ФСБ предотвратила теракты в отношении российских военнослужащих в Белгородской области, за их подготовку задержан россиянин», — говорится в сообщении ведомства. У мужчины обнаружили взрывное устройство. Он планировал планировал дистанционно взорвать устройство в районе дислокации бойцов ВС РФ на территории Белгородской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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