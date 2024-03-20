20 марта 2024

В магазинах ХМАО рухнули цены на креветки

В ХМАО упала стоимость замороженных креветок
© Служба новостей «URA.RU»
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Пикник у ресторана Forest. Екатеринбург, креветки, forest ресторан
Югорчане заметили снижение стоимости креветок в магазинах Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе упали цены на креветки. Клиенты торговых точек рассказали URA.RU, что снижение стоимости продукции составило около 30%.

«Мороженные креветки подешевели где-то на треть. В основном, цены меньше на те, что на развес. Видела 300 граммов за 150 рублей. Неделю назад такие в этом же магазине были почти рублей на 100 дороже», — рассказывает покупательница из Нижневартовска.

По словам клиентов, снижение стоимости заметно и на фасованную продукцию. «Упакованные тоже есть подешевевшие. По некоторым маркам сложилось впечатление, что получается даже дешевле, чем на развес. Взяли пачку в полкило за 400 рублей», — добавляет другой покупатель.

По информации в агрегаторах доставки, стоимость продукции в крупных магазинах по региону действительно снизилась. В зависимости от торговой сети и бренда, а также фасовки, скидки на замороженную продукцию варьируются от 4 до 35%. Однако снизили цены не все доступные в регионе рителейлеры.

Ранее URA.RU рассказывало, какие продукты в ХМАО подешевели больше всего. Тогда ими оказались макароны, колбасы и мясо птицы.

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В Ханты-Мансийском автономном округе упали цены на креветки. Клиенты торговых точек рассказали URA.RU, что снижение стоимости продукции составило около 30%. «Мороженные креветки подешевели где-то на треть. В основном, цены меньше на те, что на развес. Видела 300 граммов за 150 рублей. Неделю назад такие в этом же магазине были почти рублей на 100 дороже», — рассказывает покупательница из Нижневартовска. По словам клиентов, снижение стоимости заметно и на фасованную продукцию. «Упакованные тоже есть подешевевшие. По некоторым маркам сложилось впечатление, что получается даже дешевле, чем на развес. Взяли пачку в полкило за 400 рублей», — добавляет другой покупатель. По информации в агрегаторах доставки, стоимость продукции в крупных магазинах по региону действительно снизилась. В зависимости от торговой сети и бренда, а также фасовки, скидки на замороженную продукцию варьируются от 4 до 35%. Однако снизили цены не все доступные в регионе рителейлеры. Ранее URA.RU рассказывало, какие продукты в ХМАО подешевели больше всего. Тогда ими оказались макароны, колбасы и мясо птицы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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