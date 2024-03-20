В магазинах ХМАО рухнули цены на креветки

В Ханты-Мансийском автономном округе упали цены на креветки. Клиенты торговых точек рассказали URA.RU, что снижение стоимости продукции составило около 30%.
«Мороженные креветки подешевели где-то на треть. В основном, цены меньше на те, что на развес. Видела 300 граммов за 150 рублей. Неделю назад такие в этом же магазине были почти рублей на 100 дороже», — рассказывает покупательница из Нижневартовска.
По словам клиентов, снижение стоимости заметно и на фасованную продукцию. «Упакованные тоже есть подешевевшие. По некоторым маркам сложилось впечатление, что получается даже дешевле, чем на развес. Взяли пачку в полкило за 400 рублей», — добавляет другой покупатель.
По информации в агрегаторах доставки, стоимость продукции в крупных магазинах по региону действительно снизилась. В зависимости от торговой сети и бренда, а также фасовки, скидки на замороженную продукцию варьируются от 4 до 35%. Однако снизили цены не все доступные в регионе рителейлеры.
Ранее URA.RU рассказывало, какие продукты в ХМАО подешевели больше всего. Тогда ими оказались макароны, колбасы и мясо птицы.
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