В магазинах ХМАО рухнули цены на креветки

В ХМАО упала стоимость замороженных креветок

21 марта 2024 в 14:31 Размер текста - 17 +

Югорчане заметили снижение стоимости креветок в магазинах Фото: Размик Закарян © URA.RU В Ханты-Мансийском автономном округе упали цены на креветки. Клиенты торговых точек рассказали URA.RU, что снижение стоимости продукции составило около 30%. «Мороженные креветки подешевели где-то на треть. В основном, цены меньше на те, что на развес. Видела 300 граммов за 150 рублей. Неделю назад такие в этом же магазине были почти рублей на 100 дороже», — рассказывает покупательница из Нижневартовска. По словам клиентов, снижение стоимости заметно и на фасованную продукцию. «Упакованные тоже есть подешевевшие. По некоторым маркам сложилось впечатление, что получается даже дешевле, чем на развес. Взяли пачку в полкило за 400 рублей», — добавляет другой покупатель. По информации в агрегаторах доставки, стоимость продукции в крупных магазинах по региону действительно снизилась. В зависимости от торговой сети и бренда, а также фасовки, скидки на замороженную продукцию варьируются от 4 до 35%. Однако снизили цены не все доступные в регионе рителейлеры. Ранее URA.RU рассказывало, какие продукты в ХМАО подешевели больше всего. Тогда ими оказались макароны, колбасы и мясо птицы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ханты-Мансийском автономном округе упали цены на креветки. Клиенты торговых точек рассказали URA.RU, что снижение стоимости продукции составило около 30%. «Мороженные креветки подешевели где-то на треть. В основном, цены меньше на те, что на развес. Видела 300 граммов за 150 рублей. Неделю назад такие в этом же магазине были почти рублей на 100 дороже», — рассказывает покупательница из Нижневартовска. По словам клиентов, снижение стоимости заметно и на фасованную продукцию. «Упакованные тоже есть подешевевшие. По некоторым маркам сложилось впечатление, что получается даже дешевле, чем на развес. Взяли пачку в полкило за 400 рублей», — добавляет другой покупатель. По информации в агрегаторах доставки, стоимость продукции в крупных магазинах по региону действительно снизилась. В зависимости от торговой сети и бренда, а также фасовки, скидки на замороженную продукцию варьируются от 4 до 35%. Однако снизили цены не все доступные в регионе рителейлеры. Ранее URA.RU рассказывало, какие продукты в ХМАО подешевели больше всего. Тогда ими оказались макароны, колбасы и мясо птицы.