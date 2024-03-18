Росстат назвал продукты в ХМАО, которые подешевели больше всего

В Ханты-Мансийском автономном округе среди продуктов с конца 2023 года больше всего подешевели макароны, колбасы и мясо птицы. Среди прочего упали цены на яйца, рассказала URA.RU пресс-служба Росстата.
«Наблюдалось снижение цен на макаронные изделия (на 5,2%), колбасные изделия и продукты из мяса и птицы (на 2,6%), сахар-песок (на 1,5%), масло подсолнечное (на 1,3%), яйца куриные (на 1,1%). Снижение цен на сыр составило менее 1%. Повышение цен на алкогольные напитки составило 2,8%», — говорится в исследовании.
Наоборот подорожали овощи (на 11,3%), кондитерские изделия (4,0%) и хлеб с выпечкой (3,1%). А молочные продукты выросли в цене на 2,4%. «Рост цен на рыбу и морепродукты, крупу и бобовые, масло сливочное, мясо и птицу составил менее 1%», — уточняют аналитики.
Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО стоимость литра водки по сравнению с прошлым годом выросла более чем на 10%. В среднем по региону алкогольный напиток подорожал до 763 рублей.
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