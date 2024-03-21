На базе предприятия «Титан» в Тамбовской области начали производство зерноуборочных беспилотных комбайнов «Титан GS-10 PRO». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. Проект осуществляется совместно с белорусским предприятием «Гомсельмаш».
«В Тамбовской области на базе предприятия „Титан“ приступили к выпуску беспилотных комбайнов. Инвестиционный проект реализуется совместно с белорусским заводом „Гомсельмаш“», — сообщили в правительстве региона. Там отметили, что благодаря проекту увеличится годовой объем основного производства до 600 единиц техники и появится около 200 рабочих мест.
Комбайны «Титан GS-10 PRO» разработаны для хозяйств с крупными объемами зерновой уборки. Техника будет оборудована системой параллельного вождения, что обеспечит ровный проход по полю, исключая пропуски и перекрытия.
По информации правительства, проект поможет заменить импортную самоходную сельскохозяйственную технику на конкурентные образцы отечественного производства. Производство беспилотных комбайнов стало результатом переговоров с президентом Беларуси Александром Лукашенко во время визита делегации правительства Тамбовской области в Минск в 2023 под руководством главы региона Максима Егорова.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.