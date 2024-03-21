В России начали производить беспилотные комбайны. Фото

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Уборка пшеницы на границе ДНР и Ростовской области. Ростов, поле, комбайн, пшеница, страда, зерно, колосья, сельское хозяйство, уборка хлеба, колосс
Благодаря реализации проекта появится около 200 новых рабочих мест Фото:

На базе предприятия «Титан» в Тамбовской области начали производство зерноуборочных беспилотных комбайнов «Титан GS-10 PRO». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. Проект осуществляется совместно с белорусским предприятием «Гомсельмаш».

«В Тамбовской области на базе предприятия „Титан“ приступили к выпуску беспилотных комбайнов. Инвестиционный проект реализуется совместно с белорусским заводом „Гомсельмаш“», — сообщили в правительстве региона. Там отметили, что благодаря проекту увеличится годовой объем основного производства до 600 единиц техники и появится около 200 рабочих мест.

Комбайны «Титан GS-10 PRO» разработаны для хозяйств с крупными объемами зерновой уборки. Техника будет оборудована системой параллельного вождения, что обеспечит ровный проход по полю, исключая пропуски и перекрытия.

По информации правительства, проект поможет заменить импортную самоходную сельскохозяйственную технику на конкурентные образцы отечественного производства. Производство беспилотных комбайнов стало результатом переговоров с президентом Беларуси Александром Лукашенко во время визита делегации правительства Тамбовской области в Минск в 2023 под руководством главы региона Максима Егорова.

Беспилотные комбайны начали производить в Тамбовской области
Беспилотные комбайны начали производить в Тамбовской области
Проект реализуется совместно с белорусским заводом «Гомсельмаш».
Проект реализуется совместно с белорусским заводом «Гомсельмаш».

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На базе предприятия «Титан» в Тамбовской области начали производство зерноуборочных беспилотных комбайнов «Титан GS-10 PRO». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. Проект осуществляется совместно с белорусским предприятием «Гомсельмаш». «В Тамбовской области на базе предприятия „Титан“ приступили к выпуску беспилотных комбайнов. Инвестиционный проект реализуется совместно с белорусским заводом „Гомсельмаш“», — сообщили в правительстве региона. Там отметили, что благодаря проекту увеличится годовой объем основного производства до 600 единиц техники и появится около 200 рабочих мест. Комбайны «Титан GS-10 PRO» разработаны для хозяйств с крупными объемами зерновой уборки. Техника будет оборудована системой параллельного вождения, что обеспечит ровный проход по полю, исключая пропуски и перекрытия. По информации правительства, проект поможет заменить импортную самоходную сельскохозяйственную технику на конкурентные образцы отечественного производства. Производство беспилотных комбайнов стало результатом переговоров с президентом Беларуси Александром Лукашенко во время визита делегации правительства Тамбовской области в Минск в 2023 под руководством главы региона Максима Егорова.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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