Экономика Промышленность В России начали производить беспилотные комбайны. Фото 21 марта 2024 в 14:53 Размер текста - 17 + Благодаря реализации проекта появится около 200 новых рабочих мест Фото: Сергей Венявский © URA.RU На базе предприятия «Титан» в Тамбовской области начали производство зерноуборочных беспилотных комбайнов «Титан GS-10 PRO». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. Проект осуществляется совместно с белорусским предприятием «Гомсельмаш». «В Тамбовской области на базе предприятия „Титан“ приступили к выпуску беспилотных комбайнов. Инвестиционный проект реализуется совместно с белорусским заводом „Гомсельмаш“», — сообщили в правительстве региона. Там отметили, что благодаря проекту увеличится годовой объем основного производства до 600 единиц техники и появится около 200 рабочих мест. Комбайны «Титан GS-10 PRO» разработаны для хозяйств с крупными объемами зерновой уборки. Техника будет оборудована системой параллельного вождения, что обеспечит ровный проход по полю, исключая пропуски и перекрытия. По информации правительства, проект поможет заменить импортную самоходную сельскохозяйственную технику на конкурентные образцы отечественного производства. Производство беспилотных комбайнов стало результатом переговоров с президентом Беларуси Александром Лукашенко во время визита делегации правительства Тамбовской области в Минск в 2023 под руководством главы региона Максима Егорова. Беспилотные комбайны начали производить в Тамбовской области Правительство Тамбовской области Проект реализуется совместно с белорусским заводом «Гомсельмаш». Правительство Тамбовской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! На базе предприятия «Титан» в Тамбовской области начали производство зерноуборочных беспилотных комбайнов «Титан GS-10 PRO». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. Проект осуществляется совместно с белорусским предприятием «Гомсельмаш». «В Тамбовской области на базе предприятия „Титан“ приступили к выпуску беспилотных комбайнов. Инвестиционный проект реализуется совместно с белорусским заводом „Гомсельмаш“», — сообщили в правительстве региона. Там отметили, что благодаря проекту увеличится годовой объем основного производства до 600 единиц техники и появится около 200 рабочих мест. Комбайны «Титан GS-10 PRO» разработаны для хозяйств с крупными объемами зерновой уборки. Техника будет оборудована системой параллельного вождения, что обеспечит ровный проход по полю, исключая пропуски и перекрытия. По информации правительства, проект поможет заменить импортную самоходную сельскохозяйственную технику на конкурентные образцы отечественного производства. Производство беспилотных комбайнов стало результатом переговоров с президентом Беларуси Александром Лукашенко во время визита делегации правительства Тамбовской области в Минск в 2023 под руководством главы региона Максима Егорова. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям