Пермячка, взорвавшая петарду на выборах, хотела кинуть ее в сотрудников УИК. Видео

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Единый день голосования 2019. Курган, пенсионерка, пенсионер, старик, коиб, пожилая женщина, топ, избирательный участок, звездочка, голосование, избиратели, бюллетень, выборы 2024
Женщина пришла на выборы с петардой Фото:

Следователи провели опрос 64-летней Елены, которая взорвала петарду в туалете пермского избирательного участка в ДК Солдатова. Женщина призналась, что по заданию мошенников она должна была кинуть ее в одного из сотрудников УИК.

«Женщина, взорвавшая петарду в туалете избирательного участка в Перми, должна была кинуть ее в сотрудников УИК. В последний момент она передумала и хотела погасить петарду», — пишет telegram-канал Baza.

Уточняется, что мошенники первый раз позвонили женщине в феврале. Она перевела им деньги с кредитной карты. Мошенники обещали вернуть их ей, если она выполнит задание. Они приказали купить мощную петарду, зажечь ее в туалете и кинуть в члена УИК. В последний момент женщина передумала, но не успела потушить петарду. Она взорвалась, а женщина получила ранения рук. За содеянное Елене грозит до пяти лет лишения свободы.

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Следователи провели опрос 64-летней Елены, которая взорвала петарду в туалете пермского избирательного участка в ДК Солдатова. Женщина призналась, что по заданию мошенников она должна была кинуть ее в одного из сотрудников УИК. «Женщина, взорвавшая петарду в туалете избирательного участка в Перми, должна была кинуть ее в сотрудников УИК. В последний момент она передумала и хотела погасить петарду», — пишет telegram-канал Baza. Уточняется, что мошенники первый раз позвонили женщине в феврале. Она перевела им деньги с кредитной карты. Мошенники обещали вернуть их ей, если она выполнит задание. Они приказали купить мощную петарду, зажечь ее в туалете и кинуть в члена УИК. В последний момент женщина передумала, но не успела потушить петарду. Она взорвалась, а женщина получила ранения рук. За содеянное Елене грозит до пяти лет лишения свободы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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