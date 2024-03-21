Женщина пришла на выборы с петардой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Следователи провели опрос 64-летней Елены, которая взорвала петарду в туалете пермского избирательного участка в ДК Солдатова. Женщина призналась, что по заданию мошенников она должна была кинуть ее в одного из сотрудников УИК.

«Женщина, взорвавшая петарду в туалете избирательного участка в Перми, должна была кинуть ее в сотрудников УИК. В последний момент она передумала и хотела погасить петарду», — пишет telegram-канал Baza.

Уточняется, что мошенники первый раз позвонили женщине в феврале. Она перевела им деньги с кредитной карты. Мошенники обещали вернуть их ей, если она выполнит задание. Они приказали купить мощную петарду, зажечь ее в туалете и кинуть в члена УИК. В последний момент женщина передумала, но не успела потушить петарду. Она взорвалась, а женщина получила ранения рук. За содеянное Елене грозит до пяти лет лишения свободы.