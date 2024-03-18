Стало известно какое наказание ждет пермячку, взорвавшую петарду на выборах

Юрист Хозякин: пермячке, пришедшей с петардой на выборы, грозит пожизненный срок

18 марта 2024 в 17:59 Размер текста - 17 +

Женщину могут отправить в колонию до конца жизни Фото: Илья Московец © URA.RU Женщине, которая пришла 17 марта на избирательный участок в Перми и подожгла там петарду, грозит пожизненное лишение свободы. Наказание зависит от того, какой умысел был у женщины. «Если будет доказан умысел препятствования проведению выборов, то женщине грозит штраф или лишение свободы до пяти лет. Если же будет установлено, что пермячка действовала по указанию зарубежных спецслужб, то ее действия могут быть квалифицированы как госизмена. В таком случае ей будет грозить от 12 до 20 лет колонии или даже пожизненный срок», — рассказал юрист Иван Хозяйкин 59.RU. Женщина пришла на избирательный участок в ДК имени Солдатова вечером 17 марта. Они изучила стенды, поговорила с охранником, после этого прошла в туалет и подожгла там петарду. При этом пермячка получила травму руки, а первую помощь ей оказывали сотрудники избирательного участка. Сразу после произошедшего здание ДК было оцеплено правоохранителями, а пермячку отправили в больницу. Сейчас она проходит лечение. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Женщине, которая пришла 17 марта на избирательный участок в Перми и подожгла там петарду, грозит пожизненное лишение свободы. Наказание зависит от того, какой умысел был у женщины. «Если будет доказан умысел препятствования проведению выборов, то женщине грозит штраф или лишение свободы до пяти лет. Если же будет установлено, что пермячка действовала по указанию зарубежных спецслужб, то ее действия могут быть квалифицированы как госизмена. В таком случае ей будет грозить от 12 до 20 лет колонии или даже пожизненный срок», — рассказал юрист Иван Хозяйкин 59.RU. Женщина пришла на избирательный участок в ДК имени Солдатова вечером 17 марта. Они изучила стенды, поговорила с охранником, после этого прошла в туалет и подожгла там петарду. При этом пермячка получила травму руки, а первую помощь ей оказывали сотрудники избирательного участка. Сразу после произошедшего здание ДК было оцеплено правоохранителями, а пермячку отправили в больницу. Сейчас она проходит лечение.