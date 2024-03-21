В Перми мужчину сбил поезд

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Спальные районы и жители города. Тюмень., снег, рельсы, грузовой состав, зима, вагоны, поезд
Грузовой состав сбил пермяка (архивное фото) Фото:

В Перми днем 21 марта грузовой поезд насмерть сбил мужчину. ЧП произошло на остановочном пункте «Промучасток», сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

«На остановочном пункте „Промучасток“ Свердловской железной дороги обнаружен мужчина без признаков жизни, который имеет видимые повреждения травмирования железнодорожным подвижным составом. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются», — говорится в telegram-канале ведомства.

В Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России уточняют, что человека сбил именно грузовой проезд. Машинист пытался избежать столкновения, но не смог. На месте сейчас работают сотрудники следственного комитета и прокуратуры. Доследственная проверка проводится по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).

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В Перми днем 21 марта грузовой поезд насмерть сбил мужчину. ЧП произошло на остановочном пункте «Промучасток», сообщили в Уральской транспортной прокуратуре. «На остановочном пункте „Промучасток“ Свердловской железной дороги обнаружен мужчина без признаков жизни, который имеет видимые повреждения травмирования железнодорожным подвижным составом. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются», — говорится в telegram-канале ведомства. В Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России уточняют, что человека сбил именно грузовой проезд. Машинист пытался избежать столкновения, но не смог. На месте сейчас работают сотрудники следственного комитета и прокуратуры. Доследственная проверка проводится по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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