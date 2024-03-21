В Перми мужчину сбил поезд

В Перми днем 21 марта грузовой поезд насмерть сбил мужчину. ЧП произошло на остановочном пункте «Промучасток», сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.
«На остановочном пункте „Промучасток“ Свердловской железной дороги обнаружен мужчина без признаков жизни, который имеет видимые повреждения травмирования железнодорожным подвижным составом. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются», — говорится в telegram-канале ведомства.
В Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России уточняют, что человека сбил именно грузовой проезд. Машинист пытался избежать столкновения, но не смог. На месте сейчас работают сотрудники следственного комитета и прокуратуры. Доследственная проверка проводится по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).
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