В Перми мужчину сбил поезд

21 марта 2024 в 18:12 Размер текста - 17 +

Грузовой состав сбил пермяка (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Перми днем 21 марта грузовой поезд насмерть сбил мужчину. ЧП произошло на остановочном пункте «Промучасток», сообщили в Уральской транспортной прокуратуре. «На остановочном пункте „Промучасток“ Свердловской железной дороги обнаружен мужчина без признаков жизни, который имеет видимые повреждения травмирования железнодорожным подвижным составом. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются», — говорится в telegram-канале ведомства. В Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России уточняют, что человека сбил именно грузовой проезд. Машинист пытался избежать столкновения, но не смог. На месте сейчас работают сотрудники следственного комитета и прокуратуры. Доследственная проверка проводится по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми днем 21 марта грузовой поезд насмерть сбил мужчину. ЧП произошло на остановочном пункте «Промучасток», сообщили в Уральской транспортной прокуратуре. «На остановочном пункте „Промучасток“ Свердловской железной дороги обнаружен мужчина без признаков жизни, который имеет видимые повреждения травмирования железнодорожным подвижным составом. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются», — говорится в telegram-канале ведомства. В Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России уточняют, что человека сбил именно грузовой проезд. Машинист пытался избежать столкновения, но не смог. На месте сейчас работают сотрудники следственного комитета и прокуратуры. Доследственная проверка проводится по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).