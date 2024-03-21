На Украине заявили, что ВКС России ударили по штабу ГУР в Киеве

Россия при помощи крылатых ракет ударила по объектам Главного управления (ГУР) Минобороны Украины. Об этом сообщает «Украинская правда».
«Почти все крылатые и баллистические ракеты, которыми Россия ударила по столице утром, были нацелены на объекты Главного управления разведки Минобороны Украины», — заявили источники украинского издания, приближенные к ГУР. Там уточнили, что все ракеты были сбиты. При этом в российском военном ведомстве не подтверждали эту информацию.
URA.RU подало запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. Ответ ожидается.
Утром мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в украинской столице прозвучало несколько взрывов. По его словам, город был атакован баллистическими ракетами «Искандер-М»/«Кинжал».
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