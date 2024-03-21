На Украине заявили, что ВКС России ударили по штабу ГУР в Киеве

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Генеральная репетиция Парада Победы 2021 на Красной площади. Москва, самолет, воздушный парад, сбойка
На Украине заявили, что Россия атаковала ГУР страны Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия при помощи крылатых ракет ударила по объектам Главного управления (ГУР) Минобороны Украины. Об этом сообщает «Украинская правда».

«Почти все крылатые и баллистические ракеты, которыми Россия ударила по столице утром, были нацелены на объекты Главного управления разведки Минобороны Украины», — заявили источники украинского издания, приближенные к ГУР. Там уточнили, что все ракеты были сбиты. При этом в российском военном ведомстве не подтверждали эту информацию.

URA.RU подало запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. Ответ ожидается.

Утром мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в украинской столице прозвучало несколько взрывов. По его словам, город был атакован баллистическими ракетами «Искандер-М»/«Кинжал».

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Россия при помощи крылатых ракет ударила по объектам Главного управления (ГУР) Минобороны Украины. Об этом сообщает «Украинская правда». «Почти все крылатые и баллистические ракеты, которыми Россия ударила по столице утром, были нацелены на объекты Главного управления разведки Минобороны Украины», — заявили источники украинского издания, приближенные к ГУР. Там уточнили, что все ракеты были сбиты. При этом в российском военном ведомстве не подтверждали эту информацию. URA.RU подало запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. Ответ ожидается. Утром мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в украинской столице прозвучало несколько взрывов. По его словам, город был атакован баллистическими ракетами «Искандер-М»/«Кинжал».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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