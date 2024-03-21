В Киеве произошла серия взрывов

Мэр Киева Кличко: в городе произошла серия взрывов

21 марта 2024 в 08:20 Размер текста - 17 +

В Киеве произошло три серии взрывов, передает «Общественное. Новости» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Несколько серий взрывов произошло в Киеве. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко. «Взрывы в городе», — заявил Кличко в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что в Киеве работают системы ПВО. По информации издания «Общественное. Новости», в городе произошло три серии взрывов. Городская военная администрация также сообщила о работе систем ПВО. Ранее стало известно о воздушной тревоге в нескольких регионах Украины. Позже предупреждение о воздушной угрозе распространилось по всей стране, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Несколько серий взрывов произошло в Киеве. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко. «Взрывы в городе», — заявил Кличко в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что в Киеве работают системы ПВО. По информации издания «Общественное. Новости», в городе произошло три серии взрывов. Городская военная администрация также сообщила о работе систем ПВО. Ранее стало известно о воздушной тревоге в нескольких регионах Украины. Позже предупреждение о воздушной угрозе распространилось по всей стране, передает RT.