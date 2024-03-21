В Киеве произошла серия взрывов

В Киеве произошло три серии взрывов, передает «Общественное. Новости»
Несколько серий взрывов произошло в Киеве. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.
«Взрывы в городе», — заявил Кличко в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что в Киеве работают системы ПВО.
По информации издания «Общественное. Новости», в городе произошло три серии взрывов. Городская военная администрация также сообщила о работе систем ПВО.
Ранее стало известно о воздушной тревоге в нескольких регионах Украины. Позже предупреждение о воздушной угрозе распространилось по всей стране, передает RT.
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