В Киеве произошла серия взрывов

Мэр Киева Кличко: в городе произошла серия взрывов
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Последствия взрыва кислородной станции в госпитале на базе ГКБ№2. Челябинск, выбитые окна, стекла, жилой дом после взрыва
В Киеве произошло три серии взрывов, передает «Общественное. Новости» Фото:

Несколько серий взрывов произошло в Киеве. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

«Взрывы в городе», — заявил Кличко в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что в Киеве работают системы ПВО.

По информации издания «Общественное. Новости», в городе произошло три серии взрывов. Городская военная администрация также сообщила о работе систем ПВО.

Ранее стало известно о воздушной тревоге в нескольких регионах Украины. Позже предупреждение о воздушной угрозе распространилось по всей стране, передает RT.

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Несколько серий взрывов произошло в Киеве. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко. «Взрывы в городе», — заявил Кличко в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что в Киеве работают системы ПВО. По информации издания «Общественное. Новости», в городе произошло три серии взрывов. Городская военная администрация также сообщила о работе систем ПВО. Ранее стало известно о воздушной тревоге в нескольких регионах Украины. Позже предупреждение о воздушной угрозе распространилось по всей стране, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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