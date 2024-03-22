Первые десять пилотов ВСУ завершили обучение управлению F-16 в Британии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Нато.вооружение. техника. stock, нато, пилот, авиация, истребитель, f-16, самолет, nato, ф-16,  stock
10 пилотов прошли в Великобритании базовую летную, наземную школу и языковую подготовку Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Обучение по управлению F-16 в Британии завершили первые десять украинских пилотов. Об этом сообщило британское правительство.

«10 пилотов прошли базовую летную, наземную школу и языковую подготовку в Великобритании и однажды составят первую линию обороны в защите неба Украины», — говорится в сообщении. Материал размещен на сайте правительства Великобритании.

Ранее американский The National Interest писал о том, что F-16 не помогут ВСУ на СВО, передает телеканал 360. Отмечается, что данный тип самолетов устарел и срок их эксплуатации уже подходит к концу.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Обучение по управлению F-16 в Британии завершили первые десять украинских пилотов. Об этом сообщило британское правительство. «10 пилотов прошли базовую летную, наземную школу и языковую подготовку в Великобритании и однажды составят первую линию обороны в защите неба Украины», — говорится в сообщении. Материал размещен на сайте правительства Великобритании. Ранее американский The National Interest писал о том, что F-16 не помогут ВСУ на СВО, передает телеканал 360. Отмечается, что данный тип самолетов устарел и срок их эксплуатации уже подходит к концу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...