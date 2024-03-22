Первые десять пилотов ВСУ завершили обучение управлению F-16 в Британии

22 марта 2024 в 11:44 Размер текста - 17 +

10 пилотов прошли в Великобритании базовую летную, наземную школу и языковую подготовку Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Обучение по управлению F-16 в Британии завершили первые десять украинских пилотов. Об этом сообщило британское правительство. «10 пилотов прошли базовую летную, наземную школу и языковую подготовку в Великобритании и однажды составят первую линию обороны в защите неба Украины», — говорится в сообщении. Материал размещен на сайте правительства Великобритании . Ранее американский The National Interest писал о том, что F-16 не помогут ВСУ на СВО, передает телеканал 360. Отмечается, что данный тип самолетов устарел и срок их эксплуатации уже подходит к концу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Обучение по управлению F-16 в Британии завершили первые десять украинских пилотов. Об этом сообщило британское правительство. «10 пилотов прошли базовую летную, наземную школу и языковую подготовку в Великобритании и однажды составят первую линию обороны в защите неба Украины», — говорится в сообщении. Материал размещен на сайте правительства Великобритании. Ранее американский The National Interest писал о том, что F-16 не помогут ВСУ на СВО, передает телеканал 360. Отмечается, что данный тип самолетов устарел и срок их эксплуатации уже подходит к концу.