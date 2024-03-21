Екатеринбурженка Анастасия Петрова, которая убила трех своих детей, принимает успокоительные препараты, чтобы выйти из острого состояния. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал ее отец Владимир Дремин.
«Пока находится в „остром“ отделении. Я думаю, что она все понимает. Ее там успокаивают нейролептиками, чтобы вывести из острого состояния», — рассказал собеседник на оглашении приговора женщине в Свердловском областном суде.
Он добавил, что не обсуждает с дочерью то, что она сделала со своими детьми, и запрещает ей об этом вспоминать. По его словам, позже на суде она отказалась от признательных показаний. Дремин напомнил, что у экс-супруга Анастасии Петровой, бывшего подполковника полиции, нашли барбитураты. Он считает, что бывший муж оговаривает его дочь: якобы она опаивала его успокоительными. Все, что известно о резонансном деле, в сюжете URA.RU.
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