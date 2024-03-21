Екатеринбурженку, убившую троих детей, лечат нейролептиками. Фото

22 марта 2024 в 13:02 Размер текста - 17 +

Анастасия Петрова находится на принудительном лечении Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге мать убила троих своих детей Екатеринбурженка Анастасия Петрова, которая убила трех своих детей, принимает успокоительные препараты, чтобы выйти из острого состояния. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал ее отец Владимир Дремин. «Пока находится в „остром“ отделении. Я думаю, что она все понимает. Ее там успокаивают нейролептиками, чтобы вывести из острого состояния», — рассказал собеседник на оглашении приговора женщине в Свердловском областном суде. Он добавил, что не обсуждает с дочерью то, что она сделала со своими детьми, и запрещает ей об этом вспоминать. По его словам, позже на суде она отказалась от признательных показаний. Дремин напомнил, что у экс-супруга Анастасии Петровой, бывшего подполковника полиции, нашли барбитураты. Он считает, что бывший муж оговаривает его дочь: якобы она опаивала его успокоительными. Все, что известно о резонансном деле, в сюжете URA.RU. Владимир Дремин запрещает дочери вспоминать события, из-за которых она оказалась в больнице Фото: URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбурженка Анастасия Петрова, которая убила трех своих детей, принимает успокоительные препараты, чтобы выйти из острого состояния. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал ее отец Владимир Дремин. «Пока находится в „остром“ отделении. Я думаю, что она все понимает. Ее там успокаивают нейролептиками, чтобы вывести из острого состояния», — рассказал собеседник на оглашении приговора женщине в Свердловском областном суде. Он добавил, что не обсуждает с дочерью то, что она сделала со своими детьми, и запрещает ей об этом вспоминать. По его словам, позже на суде она отказалась от признательных показаний. Дремин напомнил, что у экс-супруга Анастасии Петровой, бывшего подполковника полиции, нашли барбитураты. Он считает, что бывший муж оговаривает его дочь: якобы она опаивала его успокоительными. Все, что известно о резонансном деле, в сюжете URA.RU.