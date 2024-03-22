Профессор-геолог раскрыл, причину обвала рудника «Пионер», под завалами которого остаются люди

Геолог Юсупов: землетрясение могло быть причиной обвала рудника «Пионер»
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Посещение Крокоитового шурфа «Берёзовского рудника» . г. Берёзовский, шахта, шахтер
Причины обвала не установлены, пока рассматриваются различные версии Фото:

Причиной обвала на руднике «Пионер» могла стать сейсмическая активность в районе рудника. Об этом сообщил и. о. завкафедрой геологии и природопользования АмГУ, профессор, доктор геолого-минералогических наук Дмитрий Юсупов.

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Спасение замурованных горняков в Амурской области длится четвертые сутки

«Полагаю, что подземные толчки могли стать одной из причин обрушения. Специалисты-геофизики могут сказать более точно и подкрепить эту точку зрения конкретными фактами. Но объективно такая причина может быть», — отметил Юсупов. Его слова передает ИА PrimaMedia.

Однако истинная причина обрушения до сих пор не установлена. Спасение из-под завалов горняков в Амурской области длится четвертые сутки.

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Причиной обвала на руднике «Пионер» могла стать сейсмическая активность в районе рудника. Об этом сообщил и. о. завкафедрой геологии и природопользования АмГУ, профессор, доктор геолого-минералогических наук Дмитрий Юсупов. «Полагаю, что подземные толчки могли стать одной из причин обрушения. Специалисты-геофизики могут сказать более точно и подкрепить эту точку зрения конкретными фактами. Но объективно такая причина может быть», — отметил Юсупов. Его слова передает ИА PrimaMedia. Однако истинная причина обрушения до сих пор не установлена. Спасение из-под завалов горняков в Амурской области длится четвертые сутки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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