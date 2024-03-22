Профессор-геолог раскрыл, причину обвала рудника «Пионер», под завалами которого остаются люди

Причиной обвала на руднике «Пионер» могла стать сейсмическая активность в районе рудника. Об этом сообщил и. о. завкафедрой геологии и природопользования АмГУ, профессор, доктор геолого-минералогических наук Дмитрий Юсупов.
«Полагаю, что подземные толчки могли стать одной из причин обрушения. Специалисты-геофизики могут сказать более точно и подкрепить эту точку зрения конкретными фактами. Но объективно такая причина может быть», — отметил Юсупов. Его слова передает ИА PrimaMedia.
Однако истинная причина обрушения до сих пор не установлена. Спасение из-под завалов горняков в Амурской области длится четвертые сутки.
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