Спасение замурованных горняков в Амурской области длится четвертые сутки

Прибыли члены семей трех горняков Фото: Сергей Русанов © URA.RU

На руднике «Пионер» в Приамурье продолжается бурение разведочных скважин: первая скважина пробурена на 133 метра из запланированных 262, а вторая на девять из 200 метров. Для ускорения работ доставлен и начат монтаж станка подземного бурения. Об этом сообщает МЧС России.

«На руднике „Пионер“ в Приамурье пробурено более 140 метров разведочных скважин: первая пробурена на 133 метра из 262; вторая на девять из 200 метров», — сообщается в telegram-канале МЧС России. Также из Новокузнецка на объект доставляется насос высокой производительности, который будет способствовать эффективной откачке воды из шахты.

Ситуация на руднике остается сложной. Сегодня на место происшествия прибыли члены семей троих горняков. Родственников заблокированных под землей рабочих сопровождают психологи МЧС России, а также прибыли специалисты Центра экстренной психологической помощи МЧС России из Хабаровска.

Завал произошел 18 марта после обвала горных пород. За этим, 19 марта, на золотодобывающем руднике прогремел взрыв. В это время под завалами находились горняки. Спасатели пробуют пробиться к ним.