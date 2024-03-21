Отец свердловчанки, убившей трех своих детей, обвинил зятя

22 марта 2024 в 13:57 Размер текста - 17 +

Анастасия Петрова ведет переписку со своим отцом, где рассказывает о жизни в психбольнице Сергей Бодров новость из сюжета В Екатеринбурге мать убила троих своих детей Отец екатеринбурженки Анастасии Петровой, которая в декабре 2022 года убила троих детей, Владимир Дремин обвинил своего зятя в психопатии. Об этом мужчина заявил журналистам перед заседанием суда, передает корреспондент URA.RU. «Слава — психопат… Это особый тип психики, не считающийся болезнью. То есть он — лживый, беспринципный», — сказал Дремин. По его словам, зять был непригодным для супружеских отношений. Дремин утверждает, что его дочь якобы знала об особенностях характера супруга. Он разговаривал об этом с ней за полгода до трагедии. Мужчина отметил, что его дочь является дееспособной и не была религиозной. Петрова сейчас проходит лечение в психиатрической больнице в Казани. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Отец екатеринбурженки Анастасии Петровой, которая в декабре 2022 года убила троих детей, Владимир Дремин обвинил своего зятя в психопатии. Об этом мужчина заявил журналистам перед заседанием суда, передает корреспондент URA.RU. «Слава — психопат… Это особый тип психики, не считающийся болезнью. То есть он — лживый, беспринципный», — сказал Дремин. По его словам, зять был непригодным для супружеских отношений. Дремин утверждает, что его дочь якобы знала об особенностях характера супруга. Он разговаривал об этом с ней за полгода до трагедии. Мужчина отметил, что его дочь является дееспособной и не была религиозной. Петрова сейчас проходит лечение в психиатрической больнице в Казани.