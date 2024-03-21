Отец свердловчанки, убившей трех своих детей, обвинил зятя

Отец екатеринбурженки Анастасии Петровой, которая в декабре 2022 года убила троих детей, Владимир Дремин обвинил своего зятя в психопатии. Об этом мужчина заявил журналистам перед заседанием суда, передает корреспондент URA.RU.
«Слава — психопат… Это особый тип психики, не считающийся болезнью. То есть он — лживый, беспринципный», — сказал Дремин.
По его словам, зять был непригодным для супружеских отношений. Дремин утверждает, что его дочь якобы знала об особенностях характера супруга. Он разговаривал об этом с ней за полгода до трагедии. Мужчина отметил, что его дочь является дееспособной и не была религиозной. Петрова сейчас проходит лечение в психиатрической больнице в Казани.
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