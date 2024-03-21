21 марта 2024

Отец свердловчанки, убившей трех своих детей, обвинил зятя

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Анастасия Петрова ведет переписку со своим отцом, где рассказывает о жизни в психбольнице
Анастасия Петрова ведет переписку со своим отцом, где рассказывает о жизни в психбольнице
новость из сюжета
В Екатеринбурге мать убила троих своих детей

Отец екатеринбурженки Анастасии Петровой, которая в декабре 2022 года убила троих детей, Владимир Дремин обвинил своего зятя в психопатии. Об этом мужчина заявил журналистам перед заседанием суда, передает корреспондент URA.RU.

«Слава — психопат… Это особый тип психики, не считающийся болезнью. То есть он — лживый, беспринципный», — сказал Дремин.

По его словам, зять был непригодным для супружеских отношений. Дремин утверждает, что его дочь якобы знала об особенностях характера супруга. Он разговаривал об этом с ней за полгода до трагедии. Мужчина отметил, что его дочь является дееспособной и не была религиозной. Петрова сейчас проходит лечение в психиатрической больнице в Казани.

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Отец екатеринбурженки Анастасии Петровой, которая в декабре 2022 года убила троих детей, Владимир Дремин обвинил своего зятя в психопатии. Об этом мужчина заявил журналистам перед заседанием суда, передает корреспондент URA.RU. «Слава — психопат… Это особый тип психики, не считающийся болезнью. То есть он — лживый, беспринципный», — сказал Дремин. По его словам, зять был непригодным для супружеских отношений. Дремин утверждает, что его дочь якобы знала об особенностях характера супруга. Он разговаривал об этом с ней за полгода до трагедии. Мужчина отметил, что его дочь является дееспособной и не была религиозной. Петрова сейчас проходит лечение в психиатрической больнице в Казани.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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