МИД Польши: США причастны к диверсии на «Северный поток»

МИД Польши Сикорский: США знали о готовящейся на «Северный поток» диверсии
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Взрыв на "Северном потоке"., северный поток, взрыв
Сикорский отмечал причастность США в диверсии еще в 2022 году Фото:
новость из сюжета
Повреждения «Северных потоков»

США знали о готовящейся на «Северный поток» диверсии. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

«Если верить прессе, это сделал тот, кто имел в этом интерес. А американская сторона имела об этом предварительную информацию и этому делу не препятствовала», отметил глава МИД Сикорский. Информацию об этом передает РИА Новости.

Отмечается, что Сикорский, заявил о причастности США к повреждению газопровода «Северный поток» еще осенью 2022 года. Глава МИД Польши выражал удовлетворенность ситуацией с «Северными потоками» в своих социальных сетях под снимком с места аварии.

Повреждения «Северных потоков» произошли в 2022 году. Американский журналист Сеймур Херш заявлял, что к этому причастна администрация президента США Джо Байдена. Дания подтверждала умышленную диверсию в деле.

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США знали о готовящейся на «Северный поток» диверсии. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. «Если верить прессе, это сделал тот, кто имел в этом интерес. А американская сторона имела об этом предварительную информацию и этому делу не препятствовала», — отметил глава МИД Сикорский. Информацию об этом передает РИА Новости. Отмечается, что Сикорский, заявил о причастности США к повреждению газопровода «Северный поток» еще осенью 2022 года. Глава МИД Польши выражал удовлетворенность ситуацией с «Северными потоками» в своих социальных сетях под снимком с места аварии. Повреждения «Северных потоков» произошли в 2022 году. Американский журналист Сеймур Херш заявлял, что к этому причастна администрация президента США Джо Байдена. Дания подтверждала умышленную диверсию в деле.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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