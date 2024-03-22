МИД Польши: США причастны к диверсии на «Северный поток»

США знали о готовящейся на «Северный поток» диверсии. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
«Если верить прессе, это сделал тот, кто имел в этом интерес. А американская сторона имела об этом предварительную информацию и этому делу не препятствовала», — отметил глава МИД Сикорский. Информацию об этом передает РИА Новости.
Отмечается, что Сикорский, заявил о причастности США к повреждению газопровода «Северный поток» еще осенью 2022 года. Глава МИД Польши выражал удовлетворенность ситуацией с «Северными потоками» в своих социальных сетях под снимком с места аварии.
Повреждения «Северных потоков» произошли в 2022 году. Американский журналист Сеймур Херш заявлял, что к этому причастна администрация президента США Джо Байдена. Дания подтверждала умышленную диверсию в деле.
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