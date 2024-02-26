Дания подтвердила умышленную диверсию в деле по «Северным потокам»

26 февраля 2024 в 14:22 Размер текста - 17 +

Полиция Дании заявила, что повреждения «Северных потоков» — результат диверсии Фото: Danish Defence новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» Дания приостановила расследование взрывов на трубопроводах «Северные потоки», так как больше не считает это нужным. Тем не менее датская полиция допустила, что повреждения были вызваны умышленной диверсией. Ранее об остановке разбирательств сообщила Швеция. «Датское расследование взрывов на газопроводах „Северный поток-1“ и „Северный поток-2“ завершено. <…> Расследование привело власти к выводу, что имела место умышленная диверсия», — передает местный портал dr.tv со ссылкой на полицию страны. Уточняется, что датская полиция не нашла оснований для возбуждения уголовного дела Повреждения «Северных потоков» произошли в 2022 году. Американский журналист Сеймур Херш заявлял, что это была диверсия, за которую ответственна администрация президента США Джо Байдена, сообщает «Ридус». Также сообщалось, что Швеция проводит расследование в связи с инцидентом. Однако в начале февраля Стокгольм сообщил о приостановке разбирательств по этому делу, пишет РАПСИ.

Дания приостановила расследование взрывов на трубопроводах «Северные потоки», так как больше не считает это нужным. Тем не менее датская полиция допустила, что повреждения были вызваны умышленной диверсией. Ранее об остановке разбирательств сообщила Швеция. «Датское расследование взрывов на газопроводах „Северный поток-1“ и „Северный поток-2“ завершено. <…> Расследование привело власти к выводу, что имела место умышленная диверсия», — передает местный портал dr.tv со ссылкой на полицию страны. Уточняется, что датская полиция не нашла оснований для возбуждения уголовного дела Повреждения «Северных потоков» произошли в 2022 году. Американский журналист Сеймур Херш заявлял, что это была диверсия, за которую ответственна администрация президента США Джо Байдена, сообщает «Ридус». Также сообщалось, что Швеция проводит расследование в связи с инцидентом. Однако в начале февраля Стокгольм сообщил о приостановке разбирательств по этому делу, пишет РАПСИ.