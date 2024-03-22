ВС РФ ударили по украинскому аэродрому, на который должны были поступить F-16

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Ранее ВС РФ поразили завод авиадвигателей «Мотор Сич» в Запорожье Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Российской Федерации ударили по военному аэродрому ВСУ. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Один из российских утренних ударов пришелся по военному аэродрому Староконстантинов, где ВСУ готовятся принять F-16», — заявил Лебедев. Его слова передали РИА Новости.

Ранее сообщалось, что ВС РФ поразили завод авиадвигателей «Мотор Сич» в Запорожье, сообщил телеканал 360. Предприятие использовалось для сбора БПЛА.

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Вооруженные силы Российской Федерации ударили по военному аэродрому ВСУ. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. «Один из российских утренних ударов пришелся по военному аэродрому Староконстантинов, где ВСУ готовятся принять F-16», — заявил Лебедев. Его слова передали РИА Новости. Ранее сообщалось, что ВС РФ поразили завод авиадвигателей «Мотор Сич» в Запорожье, сообщил телеканал 360. Предприятие использовалось для сбора БПЛА.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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