В Кремле прокомментировали высокие проценты голосования на президентских выборах за рубежом

Песков: наши граждане за рубежном обеспечили Путина большим количеством голосов
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Песков и Сергей Лавров. Санкт-Петербург, песков дмитрий, топ
Граждане РФ за рубежом отдали свои голоса за Путина Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Самовыдвиженец Владимир Путин одержал победу на выборах президента РФ за рубежом, так как там живут российские граждане. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы уже говорили. Там живут наши граждане, которые решили использовали свой голос на этом голосовании. Большинство проголосовало за Путина», — сообщил он. Песков пообщался по телефону с журналистами.

Отмечается, что за Владимира Путина отдало свой голос в США 56%, в Эстонии 75% проголосовавших. ЦИК официально объявил победу Путина на выборах 21 марта.

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Самовыдвиженец Владимир Путин одержал победу на выборах президента РФ за рубежом, так как там живут российские граждане. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Мы уже говорили. Там живут наши граждане, которые решили использовали свой голос на этом голосовании. Большинство проголосовало за Путина», — сообщил он. Песков пообщался по телефону с журналистами. Отмечается, что за Владимира Путина отдало свой голос в США 56%, в Эстонии 75% проголосовавших. ЦИК официально объявил победу Путина на выборах 21 марта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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