В Кремле прокомментировали высокие проценты голосования на президентских выборах за рубежом

Граждане РФ за рубежом отдали свои голоса за Путина
новость из сюжетаВыборы президента России в 2024 году
Самовыдвиженец Владимир Путин одержал победу на выборах президента РФ за рубежом, так как там живут российские граждане. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Мы уже говорили. Там живут наши граждане, которые решили использовали свой голос на этом голосовании. Большинство проголосовало за Путина», — сообщил он. Песков пообщался по телефону с журналистами.
Отмечается, что за Владимира Путина отдало свой голос в США 56%, в Эстонии 75% проголосовавших. ЦИК официально объявил победу Путина на выборах 21 марта.
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