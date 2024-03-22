«Укргидроэнерго»: Днепровская ГЭС прекратила свою работу после удара

Днепровская ГЭС приостановила работу, заявил Игорь Сирота
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Днепровская гидроэлектростанция остановила свою работу после повреждения. Об этом сообщает директор «Укргидроэнерго» Игорь Сирота.
«Днепровская ГЭС, являющаяся крупнейшей гидроэлектростанцией Украины, остановила работу после пожара и повреждений», — подчеркнул Игорь Сирота. Его слова передает ТАСС.
Ранее на подконтрольной Киеву Запорожской области была совершена атака на Днепровскую ГЭС. Помимо этого были подвергнуты удары и другие станции.
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