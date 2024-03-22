«Укргидроэнерго»: Днепровская ГЭС прекратила свою работу после удара

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар в цехе изготовления акриловых ванн по адресу Труда, 9а. Екатеринбург, дым, пожар, линия электропередач, электроэнергия, лэп, опора, энергетика, электричество
Днепровская ГЭС приостановила работу, заявил Игорь Сирота Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Днепровская гидроэлектростанция остановила свою работу после повреждения. Об этом сообщает директор «Укргидроэнерго» Игорь Сирота.

«Днепровская ГЭС, являющаяся крупнейшей гидроэлектростанцией Украины, остановила работу после пожара и повреждений», — подчеркнул Игорь Сирота. Его слова передает ТАСС.

Ранее на подконтрольной Киеву Запорожской области была совершена атака на Днепровскую ГЭС. Помимо этого были подвергнуты удары и другие станции.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Днепровская гидроэлектростанция остановила свою работу после повреждения. Об этом сообщает директор «Укргидроэнерго» Игорь Сирота. «Днепровская ГЭС, являющаяся крупнейшей гидроэлектростанцией Украины, остановила работу после пожара и повреждений», — подчеркнул Игорь Сирота. Его слова передает ТАСС. Ранее на подконтрольной Киеву Запорожской области была совершена атака на Днепровскую ГЭС. Помимо этого были подвергнуты удары и другие станции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...