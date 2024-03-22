В Запорожской области горит ДнепроГЭС: что известно о ЧП, история станции

Министр Галущенко: в Запорожье ДнепроГЭС подверглась атаке

22 марта 2024 в 11:51 Размер текста - 17 +

Строительство ДнепроГЭС началось в 1927 году Фото: Анна Майорова © URA.RU На подконтрольной Киеву территории Запорожье была совершена атака на Днепровскую ГЭС. В результате отключена воздушная линия ПЛ-750кВ «Днепровская». Также удару подверглись и другие станции в областях Украины. URA.RU рассказывает о случившимся на ДнепроГЭС, ее историю и о провокациях украинских спецслужб в сторону ГЭС. История и задачи ДнепроГЭС Запорожская гидроэлектростанция (ДнепроГЭС) — это не просто крупнейшая ГЭС Украины, но и объект с богатой историей. Строительство станции началось в 1927 году. Она принадлежит государственной компании «Укргидроэнерго», которая отвечает за управление и эксплуатацию ГЭС в Украине. Построенная на реке Днепр в городе Запорожье, она стала пятой ступенью Днепровского каскада гидроэлектростанций. В период с 1932 по 1956 годы ДнепроГЭС была не только самой большой гидроэлектростанцией в СССР, но и во всей Европе. Роль в решении инфраструктурных задач Одной из ключевых задач, решенных благодаря строительству ДнепроГЭСа, стало обеспечение непрерывного судоходства на Днепре. Затопление Днепровских порогов позволило устранить естественные препятствия на реке, что способствовало развитию транспортной инфраструктуры и экономики региона. Также станция обеспечивала энергией промышленные предприятия региона, такие как Днепровский промкомбинат, «Запорожсталь», «Днепроспецсталь». Современное состояние и функционирование Сегодня Запорожская ГЭС является частью единой энергетической системы Украины. Станция выполняет функцию «пикового регулятора», распределяя свыше 10% суточных потребностей страны в электроэнергии. Это важно для поддержания стабильности энергосистемы, особенно в часы пиковых нагрузок. Взаимодействие с атомной энергетикой В контексте украинской энергетики стоит отметить, что крупнейшая в Европе атомная электростанция (ЗАЭС) также соединена с украинской энергосистемой. Связь осуществляется по линии электропередачи ВЛ-330 кВ «Запорожская ТЭС — Ферросплавная», что подчеркивает взаимодействие различных видов генерации электроэнергии в стране. Что случилось на станции На ДнепроГЭС 22 марта была совершена атака. В результате этого украинская компания «Энергоатом» подтвердила, что воздушная линия ПЛ-750кВ «Днепровская» была отключена. URA.RU отправило запрос в Минобороны России, на момент публикации ответа не поступило, официальной информации пока нет. Министр энергетики Украины Герман Галущенко отметил, что это является самой масштабной атакой на энергетику Киева. Он добавил, что есть повреждения системы передачи и распределения электроэнергии. Также повреждены объекты генерации. По его словам, в части регионов появились проблемы со светом. Фото: telegram-канал ZERGULIO https://t.me/SergeyKolyasnikov/57577 В свою очередь, глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в результате взрывов произошло возгорание машинного зала, железнодорожных путей для козловых кранов и ДнепроГЭС-2. Такими данным и он поделился в своем telegram-канале . Компания «Укргидроэнерго» сообщила, что пожар на станции продолжается, на месте находятся энергетики и чрезвычайные службы. По данным компании, опубликованных в telegram-канале, угрозы прорыва не наблюдается, ситуация на плотине ГЭС под контролем. Фото: telegram-канал ZERGULIO https://t.me/SergeyKolyasnikov/57577 Провокации в сторону ГЭС Источник, близкий к ситуации в Запорожской области, утверждает, что украинские спецслужбы могли готовить крупный теракт. Экс-замминистра информации ДНР Даниил Безсонов передал слова информатора о том, что спецслужбы планируют подрыв дамбы Днепрогэс во время весеннего половодья. В свою очередь, военный блогер из Донецка Donrf выразил мнение, что после прошлогоднего инцидента на Каховской ГЭС вероятность нового теракта кажется реалистичной, пишет «Царьград». Последствия атаки на Каховскую ГЭС В ночь на 6 июня 2023 года Каховская ГЭС подверглась обстрелам, что привело к разрушениям. Сообщается, что атака была осуществлена из украинских систем залпового огня «Ольха». В результате происшествия обширные территории оказались под водой. Сложная ситуация сложилась в Новой Каховке и окрестных населенных пунктах, где уровень воды значительно поднялся. Власти и МЧС Херсонской области организовали эвакуацию жителей, пострадавших от наводнения. Были созданы пункты временного размещения, а также проведена эвакуация города Алешки. В результате наводнения пострадали 14 населенных пунктов, пропало без вести семь человек, и была проведена массовая эвакуация населения. Общее число людей, оказавшихся в зоне бедствия, составляло от 22 до 40 тысяч человек. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На подконтрольной Киеву территории Запорожье была совершена атака на Днепровскую ГЭС. В результате отключена воздушная линия ПЛ-750кВ «Днепровская». Также удару подверглись и другие станции в областях Украины. URA.RU рассказывает о случившимся на ДнепроГЭС, ее историю и о провокациях украинских спецслужб в сторону ГЭС. Запорожская гидроэлектростанция (ДнепроГЭС) — это не просто крупнейшая ГЭС Украины, но и объект с богатой историей. Строительство станции началось в 1927 году. Она принадлежит государственной компании «Укргидроэнерго», которая отвечает за управление и эксплуатацию ГЭС в Украине. Построенная на реке Днепр в городе Запорожье, она стала пятой ступенью Днепровского каскада гидроэлектростанций. В период с 1932 по 1956 годы ДнепроГЭС была не только самой большой гидроэлектростанцией в СССР, но и во всей Европе. Одной из ключевых задач, решенных благодаря строительству ДнепроГЭСа, стало обеспечение непрерывного судоходства на Днепре. Затопление Днепровских порогов позволило устранить естественные препятствия на реке, что способствовало развитию транспортной инфраструктуры и экономики региона. Также станция обеспечивала энергией промышленные предприятия региона, такие как Днепровский промкомбинат, «Запорожсталь», «Днепроспецсталь». Сегодня Запорожская ГЭС является частью единой энергетической системы Украины. Станция выполняет функцию «пикового регулятора», распределяя свыше 10% суточных потребностей страны в электроэнергии. Это важно для поддержания стабильности энергосистемы, особенно в часы пиковых нагрузок. В контексте украинской энергетики стоит отметить, что крупнейшая в Европе атомная электростанция (ЗАЭС) также соединена с украинской энергосистемой. Связь осуществляется по линии электропередачи ВЛ-330 кВ «Запорожская ТЭС — Ферросплавная», что подчеркивает взаимодействие различных видов генерации электроэнергии в стране. На ДнепроГЭС 22 марта была совершена атака. В результате этого украинская компания «Энергоатом» подтвердила, что воздушная линия ПЛ-750кВ «Днепровская» была отключена. URA.RU отправило запрос в Минобороны России, на момент публикации ответа не поступило, официальной информации пока нет. Министр энергетики Украины Герман Галущенко отметил, что это является самой масштабной атакой на энергетику Киева. Он добавил, что есть повреждения системы передачи и распределения электроэнергии. Также повреждены объекты генерации. По его словам, в части регионов появились проблемы со светом. В свою очередь, глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в результате взрывов произошло возгорание машинного зала, железнодорожных путей для козловых кранов и ДнепроГЭС-2. Такими данным и он поделился в своем telegram-канале. Компания «Укргидроэнерго» сообщила, что пожар на станции продолжается, на месте находятся энергетики и чрезвычайные службы. По данным компании, опубликованных в telegram-канале, угрозы прорыва не наблюдается, ситуация на плотине ГЭС под контролем. Источник, близкий к ситуации в Запорожской области, утверждает, что украинские спецслужбы могли готовить крупный теракт. Экс-замминистра информации ДНР Даниил Безсонов передал слова информатора о том, что спецслужбы планируют подрыв дамбы Днепрогэс во время весеннего половодья. В свою очередь, военный блогер из Донецка Donrf выразил мнение, что после прошлогоднего инцидента на Каховской ГЭС вероятность нового теракта кажется реалистичной, пишет «Царьград». В ночь на 6 июня 2023 года Каховская ГЭС подверглась обстрелам, что привело к разрушениям. Сообщается, что атака была осуществлена из украинских систем залпового огня «Ольха». В результате происшествия обширные территории оказались под водой. Сложная ситуация сложилась в Новой Каховке и окрестных населенных пунктах, где уровень воды значительно поднялся. Власти и МЧС Херсонской области организовали эвакуацию жителей, пострадавших от наводнения. Были созданы пункты временного размещения, а также проведена эвакуация города Алешки. В результате наводнения пострадали 14 населенных пунктов, пропало без вести семь человек, и была проведена массовая эвакуация населения. Общее число людей, оказавшихся в зоне бедствия, составляло от 22 до 40 тысяч человек.